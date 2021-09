Zuzwil Sandro Weber räumt an der Berufs-EM ab: «Ich habe mit einem Podestplatz gerechnet, nicht aber mit dem Sieg» Keiner ist besser als er. Der Baumaschinenmechaniker Sandro Weber aus Zuzwil hat bei der Berufs-EM in Graz kühlen Kopf bewahrt und Gold geholt. So erlebte der 23-Jährige den Wettkampf in Österreich. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Stolz zeigt Sandro Weber seine Errungenschaften. Bild: Tatjana Schnalzger

Freude herrscht bei Sandro Weber und seinem Umfeld. «Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dass ich die Goldmedaille bekommen habe», sagt der Zuzwiler, der sich seit Sonntagabend Berufseuropameister nennen darf. Die Freude ist auch bei seinen Eltern, die bei der Berufs-EM (EuroSkills) in Graz zugeschaut haben, gross. Und selbstredend auch bei seinem Arbeitgeber, dem Traber Landmaschinenbetrieb in Algetshausen. Thomas Traber würdigt, dass Weber für seinen Beruf lebe. So arbeite der Zuzwiler stets mit Ehrgeiz und Konzentration.

Sandro Weber ist Land – und Baumaschinenmechaniker. Bild: Tatjana Schnalzger

Obwohl seine Vorgänger gute Leistungen gezeigt hatten, spürte Weber nur wenig Leistungsdruck. Er habe einfach am Wettbewerb teilgenommen und eine gute Leistung abliefern wollen. Über seinen Erfolg bei den EuroSkills sagt der Zuzwiler: «Ich habe schon mit einem Podestplatz gerechnet, aber nicht mit dem Sieg.»

Sämaschine war Herausforderung für ihn

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Um sich gut vorzubereiten, wurde er von seinem Experten Martin Schär aus Lütisburg unterstützt und hat verschiedene Trainings absolviert. Von seinem Arbeitgeber erhielt Weber genügend Zeit, um sich für den internationalen Wettbewerb vorzubereiten.

Während des Wettbewerbs gab es dann für den Zuzwiler aber eine Aufgabe, die ihm nicht leicht gefallen ist. Er sagt:

«Die Fehlersuche und Einstellarbeit bei der Sämaschine war eine Herausforderung.»

Dafür ist ihm die Aufgabe bei der Fahrzeugelektrik und bei der Hydraulik besonders gut gelungen.

Sandro Weber arbeitet konzentriert am dritten Wettkampftag in Graz. Bild: Michael Zanghellini

Es gibt in ganz Europa also keinen besseren Land- und Maschinenbaumechaniker als Sandro Weber. Bereits bei den Schweizermeisterschaften (SwissSkills) hatte der Zuzwiler gewonnen und sich damit für die Berufs-EM in Graz qualifiziert. Doch was braucht es um bei der Berufs-EM gewinnen zu können? Weber sagt:

«Man muss sich intensiv darauf vorbereiten. Dann ist alles möglich.»

Pikantes Detail: Dank diesem Sieg hat sich Weber nicht für die Berufs-WM qualifiziert, welche 2022 in Shanghai stattfindet. Dies hat ausgerechnet damit zu tun, dass der Zuzwiler schon Berufs-Schweizer-Meister ist. Denn die Regeln in seinem Beruf besagen, dass man entweder an der EM oder an der WM teilnehmen kann, nicht aber an beiden. In anderen Berufen sei das aber nicht der Fall.

Im Element: Sandro Weber zusammen mit Experte Martin Schär. Bild: Michael Zanghellini

Bestes Schweizer Ergebnis

Für die Berufs-Europameisterschaften waren rund 400 Teilnehmer aus 19 Nationen nach Graz gereist. Dort überzeugte am vergangenen Wochenende das Schweizer Berufs-Nationalteam mit dem besten Resultat der Geschichte: An 16 Wettbewerben nahm man teil und hat 14 Medaillen gewonnen. Sechs Teilnehmende haben sich in den Wettkämpfen durchgesetzt und durften sich über die Goldmedaille freuen.

Gemäss einer Mitteilung von SwissSkills sind die Resultate in Graz ein Beweis dafür, welch herausragende Fachkräfte das Schweizer Berufsbildungssystem im internationalen Vergleich hervorbringt.

Video: Youtube

Noch zweimal Edelmetall Für die Region Wil ist die Berufs-EM auch sonst äusserst erfolgreich verlaufen. Neben Sandro Weber, der Gold holte, gab es noch zwei Bronzemedaillen. So etwa für die Dekorationsmalerin Susan Wildermuth aus Jonschwil. Obwohl sie zunächst Angst hatte, dass es für das Podest nicht reicht, durfte sie sich bei den Berufseuropameisterschaften schliesslich die Bronzemedaille umhängen lassen. Hinsichtlich der Berufs-EM wurde sie neben der Expertin auch von einer Mentaltrainerin unterstützt. In Graz sei vor allem die Zeitvorgabe eine besondere Herausforderung für die 22-Jährige gewesen. Mit ihrem dritten Platz hat sich die Jonschwilerin für die Berufs-WM, die nächstes Jahr in Schanghai stattfindet, qualifiziert. Ebenfalls Bronze gab es für den Bronschhofer Julian Ferrante in der Kategorie Hotel Reception. Er wohnt mittlerweile in der Innerschweiz, da sein Arbeitgeber nun die Pilatus Kulm Hotels sind. Den etwas undankbaren vierten Platz gab es für Konstrukteur Jan Meier aus Andwil, der bei der Firma Bühler in Uzwil arbeitet. (fem)

