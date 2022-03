Zuzwil: FDP und SP uneinig über Steuerfusssenkung

Zuzwil Parteien sind uneinig: FDP sagt Ja zu Steuerfusssenkung, SP ist dagegen Am 10. April entscheiden die Stimmbürger von Zuzwil an der Urne über die Rechnung 2021 und das Budget de rPolitischen Gemeinde, der Wasserkorporation und der Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg. Während die FDP alle Anträge unterstützt, ist die SP gegen die Stuerfusssenkung. 21.03.2022, 12.00 Uhr

Die Politik im Zuzwiler Gemeindehaus kommt nicht bei allen Ortsparteien gleich gut an. Bild: PD

Das erfreuliche Ergebnis der Rechnung 2021 in Zuzwil rechtfertige eine Reduktion des Steuerfusses um 5 Prozentpunkte auf neu 77 Prozent. Insbesondere weil die Finanzierung aller geplanten Ausgaben in Zukunft sichergestellt ist. Dies schreibt die FDP Zuzwil in einer Medienmitteilung.

Grosse Investitionen wie zum Beispiel die neue Abwasserreinigungsanlage Thurau, der Dorfbach oder auch die dringend notwendige Rasensportanlage seien im Investitionsprogramm enthalten. Aber auch Ausgaben für ein attraktives Zuzwil sind möglich, wie zum Beispiel der Beitrag an das Schulprojekt «Zäller Weihnacht», an die Tagesstrukturen oder die Erneuerung der Bühne der Turnhalle 1.

Die FDP Zuzwil ist der Ansicht, dass keine Steuern auf Vorrat erhoben werden sollen. Die zu erwartende Reduktion des Eigenkapitals erachtet die FDP Zuzwil als gerechtfertigt. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist für die Struktur der Gemeinde Zuzwil ausgewogen. Die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022 sollen genehmigt werden.

Lieber für alle investieren als für wenige Steuern senken

Die Gemeinde soll nicht nur steuerlich attraktiv und lebendig sein. Das schreibt die SP Zuzwil-Züberwangen-Weieren in einer Medienmitteilung. Sie sei gegen die erneute Steuersenkung um 5 Prozentpunkte auf 77 Prozent.

Pro Einwohnerin und Einwohner liege die «Ersparnis» im Schnitt gerade einmal bei gut 12 Franken pro Monat, die Verschuldung bei 2’136 Franken. Zwar teilt die SP die Ansicht, dass Geldanhäufungen in der Gemeindekasse vermieden werden soll. Doch statt Steuersenkung nur für Wenige, soll die Gemeinde mutig sein und mehr für alle investieren.

Es gebe immer noch Bereiche, in denen die Gemeinde Schlusslicht ist, schreibt die SP weiter. Die Attraktivität der Dörfer Zuzwil, Züberwangen und Weieren könnte mit den durch die Steuersenkung jährlich wegfallenden 750’000 Franken gesteigert werden. Als Beispiele nennt die Partei Förderbeiträge bei günstigem Wohnraum oder ausserfamiliärer Kinderbetreuung, die Erhaltung der ÖV-Gemeinde-Tageskarte, die Schaffung eines Kulturzentrums für Jugend, Familien und Generationen oder die Qualitätssteigerung im Schul- und Klassenbereich.

FDP stimmt allen Traktanden zu, SP vermisst Diskussionsmöglichkeit

In ihrer Medienmitteilung äussert die SP Bedauern, dass die Bürgerversammlung abgesagt wurde und an ihrer Stelle an der Urne über die Geschäfte abgestimmt werden. Eine breite Diskussion zu verschiedenen Themen könne so nicht stattfinden.

Die FDP weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass der Antrag für die Sanierung der Weierenstrasse die Zustimmung der FDP Zuzwil findet.Die Anträge der Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg betreffend Rechnung 2021 und Budget 2022 sollen angenommen werden. Die Anträge der Wasserkorporation Zuzwil betreffend Rechnung 2021 und Budget 2022 werden ebenfalls zur Annahme empfohlen. (pd/sas)