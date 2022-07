Zuzwil; Neuer Heimleiter für Lindenbaum-Pflegeheim

Zuzwil Neuer Heimleiter für Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum Der Zuzwiler Simon Gerber wird ab Oktober die Leitung des Wohn- und Pflegeheims übernehmen. Der jetzige Heimleiter Urs Weber möchte sich beruflich neu orientieren. 07.07.2022, 14.00 Uhr

Heimleiter Urs Weber (links) begrüsst seinen Nachfolger Simon Gerber. Bild: PD

Das Interesse war gross: 17 Frauen und Männer haben sich für die Stelle als Heimleiterin oder Heimleiter des Wohn- und Pflegeheims Lindenbaum in Zuzwil beworben. Die Mitglieder der Heimkommission haben daraufhin mit verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern vertiefte Gespräche geführt. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Heimkommission Simon Gerber als Heimleiter gewählt.

Gerber wird seine Stelle Anfang Oktober antreten. Er wird Nachfolger von Urs Weber, der das Wohn- und Pflegeheim seit Anfang März 2019 führte und im Herbst verlassen wird.

Viele Jahre Erfahrung

Der 42-jährige Simon Gerber ist zweifache Familienvater und gelernter Bäcker-Konditor. Später holte er die Maturität nach und schloss an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sein Studium in sozialer Arbeit ab. An der FHS St.Gallen erlangte er im Jahr 2020 seinen Master in Management of Social Services.

Simon Gerber sammelte fast zehn Jahre Erfahrung in der Therapeutischen Wohngemeinschaft Hofberg in Wil. Bild: PD

Als Mitarbeiter des Stammteams sammelte er während fast zehn Jahren Erfahrung in der Therapeutischen Wohngemeinschaft Hofberg in Wil. In den letzten dreieinhalb Jahren war er als Co-Teamleiter in der Stiftung Heimstätten tätig.

Ein Motivierter Heimleiter

Er sei motiviert, die neue Herausforderung als Heimleiter gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Heimkommission und dem gesamten Lindenbaum-Team anzupacken, schreibt die Gemeinde Zuzwil im aktuellen Mitteilungsblatt. Der Gemeinderat wünscht ihm einen erfolgreichen Start. (pd/red)