Zuzwil: Hochwasserschutzprojekt zwingt zu Deponiesanierung

«Teilausbau mit Retentionsbecken»: Seit rund drei Jahren wird an einem Vorprojekt für den Hochwasserschutz am Zuzwiler Dorfbach gearbeitet. Mit den Baugrundabklärungen für die Stauriegel wurde nun eine neue Baustelle geöffnet: Die Sanierung des «belasteten Standorts» an der Wuppenauerstrasse ist jetzt zwingend. Wer zahlt, ist noch offen.

Andrea Häusler 15.03.2023, 05.00 Uhr