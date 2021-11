Restaurant Kreuz in Zuzwil bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Zuzwil «Es tut uns sehr leid für die Gäste»: Nach Brand mit hohem Sachschaden bleibt das Restaurant Kreuz geschlossen – mitten in der Wildsaison Im Gasthaus Kreuz in Zuzwil ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Oberdorfstrasse musste während mehrerer Stunden gesperrt werden. Larissa Flammer, Andrea Häusler Aktualisiert 15.11.2021, 18.20 Uhr

Am Montagmorgen hat es im Gasthaus Kreuz in Zuzwil gebrannt. Bild: Andrea Häusler

Kurz vor 7.40 Uhr am Montagmorgen erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung von einem Brand im Zuzwiler Restaurant Kreuz. Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, drangen Rauch und Flammen aus dem Haupteingangsbereich. Ein Grossaufgebot von Rettungskräften stand im Einsatz: die Feuerwehr Region Uzwil mit Unterstützung der Feuerwehr Wil, der Rettungsdienst sowie mehrere Patrouillen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen.

Als die Feuerwehr eintraf, drangen Flammen und Rauch aus der Haupteingangstür. Bild: Kapo SG

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings musste eine Person mit der Drehleiter aus einer Wohnung in einem oberen Stockwerk gerettet werden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine zweite Person konnte das Gebäude selbständig verlassen. Der Rettungsdienst betreute die beiden vor Ort. Sie mussten jedoch nicht in Spitalpflege gebracht werden. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen.

Feuerwehr stellt Brandwache

Die Feuerwehr brachte das offene Feuer rasch unter Kontrolle, musste anschliessend aber Decken und Wände öffnen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Suche nach Mottbränden im alten Gebäude nehme einige Zeit in Anspruch, sagte Kapo-Mediensprecher Florian Schneider am Morgen vor Ort.

Feuerwehrleute entfernen Decken- und Wandverkleidungen, hinter denen Mottbrände schwelen könnten. Bild: BRK News

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Die Oberdorfstrasse, die direkt neben dem Restaurant verläuft und die Gemeinden Zuzwil und Wuppenau verbindet, musste bis um 13 Uhr gesperrt werden, wie Schneider am Abend sagte. Die Feuerwehr stellte eine Brandwache beim Restaurant, die auch über Nacht bleibt.

Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschaden sind noch unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht die Brandursache. Die Wohnungen im Haus sind aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar, für die Bewohner werden Ersatzunterkünfte organisiert, wie die Polizei mitteilte. Mediensprecher Schneider sprach von einem «beträchtlichen Sachschaden», der die 100'000-Franken-Marke wohl deutlich übertreffe.

Restaurant wurde während des Lockdowns renoviert

Das Gasthaus Kreuz, das in zweiter Generation von der Familie Züger geführt wird, befand sich mitten in der Wildsaison. Für diese ist das Restaurant weit über die Region hinaus bekannt. «Es ist gelaufen wie verrückt und wir hatten auch für die nächsten Wochen viele Reservationen für das Wildbuffet», sagte Gastgeber Patrick Züger am Montagnachmittag. Bis auf Weiteres müsse das «Kreuz» nun schliessen.

«Mehr wissen wir auch noch nicht. Es tut uns sehr leid für die Gäste.»

Züger und sein Team sind froh, dass niemand verletzt worden ist. Doch der Brand mache sie sehr betroffen. Erst während des Lockdowns sei das Restaurant renoviert worden, nun habe das Feuer innerhalb einer Stunde vieles zerstört.

Auch von aussen ist der Schaden im Eingangsbereich ersichtlich. Bild: BRK News