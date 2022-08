Zuzwil: Temporeduktion auf der St.Gallerstrasse

Zuzwil Kein Kreisel, dafür längerer Tempo-60-Abschnitt zwischen Zuzwil und Wil Unfälle und Wartezeiten beim Einfädeln – die Defizite der St.Gallerstrasse zwischen Zuzwil und Wil sind seit langem bekannt. Jetzt hat der Kanton reagiert: Die Höchstgeschwindigkeit wird in einem weiteren Abschnitt von 80 auf 60 km/h herabgesetzt. Andrea Häusler 11.08.2022, 14.06 Uhr

Automobilistinnen und Automobilisten, die von Wil aus in Richtung Zuzwil fahren, werden künftig ab dem «Pneuhuus Langensteig» (links) das Tempo auf 60 reduzieren müssen. Bild: PD

Auf der gerade verlaufenden St.Gallerstrasse gilt grundsätzlich die übliche Ausserortsgeschwindigkeit von 80 km/h. Ausgenommen ist der Abschnitt um den Einmünder der Schulstrasse in Züberwangen, wo das Tempo bereits im Jahr 2009 auf 60 km/h reduziert worden ist. Dies als Folge eines Unfalls, bei dem ein Schüler beim Queren der Strasse tödlich verletzt worden war. Im selben Zeitraum wurde der Übergang zum Geh- und Radweg auf der Nordseite mit baulichen Massnahmen sicherer gestaltet.

Zeitintensives Einfädeln

Das Thema Verkehrssicherheit auf der St.Gallerstrasse war damit aber nicht vom Tisch. Weitere Mängel rückten in den Fokus – allen voran die unbefriedigende Situation beim Knoten St.Galler-, Kirch- und Rütistrasse. Denn die Einfahrt von der Kirchstrasse in die Kantonsstrasse ist zu Hauptverkehrszeiten nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich. Ein Zustand, der sich weiter verschärfen dürfte, wenn die Überbauung Neufeld in Züberwangen erstellt ist und zusätzlichen Verkehr generiert.

Hinzu kommt, dass die Knotensituation und die damit verbundenen Wartezeiten die Fahrplanstabilität des öffentlichen Verkehrs gefährden. Denn bei der heute zulässigen Geschwindigkeit und dem dichten Verkehr finden Postauto-, aber auch Lastwagenchauffeure kaum Lücken, um ab der Kirchstrasse in die Kantonsstrasse einbiegen zu können, weil ihre Fahrzeuge zu viel Zeit zum Beschleunigen brauchen.

Kreisel bleibt Wunschlösung

Zur Entlastung des Knotens und zur Verbesserung der Gefahrensituation wird seit Jahren ein Kreisel diskutiert und favorisiert – seitens der Bevölkerung, der Parteien, aber auch des Gemeinderats, welcher das Anliegen wiederholt beim kantonalen Tiefbauamt deponiert hat. Letztmals im Rahmen der Vernehmlassung zum 18. Strassenbauprogramm für die Jahre 2024 bis 2028.

Die Kreisellösung bleibt Zukunftsmusik. Dennoch zeichnet sich jetzt eine Verbesserung des Istzustands ab. Nachdem der Gemeinderat vor rund einem Jahr dem zuständigen Strassenkreisinspektorat Gossau das Gesuch gestellt hatte, die bestehende Tempo-60-Strecke in Richtung Wil bis auf die Höhe der alten Steigstrasse («Pneuhuus Langensteig») zu verlängern, gibt die Kantonspolizei St.Gallen nun grünes Licht dafür. Die entsprechende Verkehrsanordnung ist publiziert, wie dem aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Zuzwil zu entnehmen ist. Gegen diese Verfügung kann innert 14 Tagen Rekurs erhoben werden. (pd/ahi)