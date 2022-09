Restaurant Kreuz in Zuzwil serviert Wildbuffet im Winterzelt

Zuzwil Genuss in herbstlichem Zeltambiente: «Kreuz» lagert Gaststube aus Nach dem Brand sind nun im Zuzwiler Gasthof Kreuz die Sanierungsarbeiten aufgenommen worden. Um die Gäste auch in der kalten Jahreszeit bewirten zu können, ist auf der Nordseite des Lokals ein Winterzelt eingerichtet worden. Andrea Häusler 19.09.2022, 12.00 Uhr

Winterzelt statt Gartenwirtschaft: Gastgeber Patrick Züger im provisorischen Restaurant auf der Nordseite des Gasthauses Kreuz. Bild: Andrea Häusler

In zwei Monaten jährt sich das Brandereignis, das die Innenräume des Restaurants Kreuz in Zuzwil vollständig zerstört hatte. Nach zeitintensiven brandermittlungs- und versicherungstechnischen Abklärungen konnte nun im Sommer mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. «Es ist ein aufwendiges und ausgesprochen komplexes Bauen», sagt Gastgeber Patrick Züger und spricht den abschnittweisen Rück- und Wiederaufbau an. Er sagt: