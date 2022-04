Entlassene Feuerwehrmänner: Das sagen die Zuzwiler Parteien

Zuzwil «Trennungen dürfen kein Tabu sein» oder «Offiziere sind zu rehabilitieren»: Das sagen die Ortsparteien zum Ausschluss der gefeuerten Feuerwehrmänner Die Entlassung von fünf Offizieren des Ortsmoduls Zuzwil der Feuerwehr Region Uzwil hat die Parteien alarmiert. Die Reaktionen reichen von der Absicht, sich eine objektive Meinung zu bilden bis zur Forderung nach sofortiger Rehabilitation der Ausgeschlossenen. Andrea Häusler 05.04.2022, 20.07 Uhr

Beim Brand des Gasthauses Kreuz in Zuzwil im vergangenen Spätherbst wurde die Feuerwehr Region Uzwil von der Feuerwehr Wil unterstützt. Bild: Andrea Häusler

Die Feuerwehrmänner hatten die Wahl: Entweder sie hielten sich an die für persönliche Inputs definierten Vorgaben, ordneten sich «ohne Wenn und Aber» in die Organisationsstruktur ein und folgten den Entscheiden ihrer Vorgesetzten, oder es drohte ihnen der Ausschluss. Zum Ultimatum, das am 28. März ablief, äusserten sich die fünf Offiziere nicht und provozierten damit das Ende ihrer Feuerwehrkarrieren (Ausgabe von gestern).