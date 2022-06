Sieben Monate nach dem Brand öffnet das "Kreuz" in Zuzwil wieder

Zuzwil «Gartenwirtschaft offen»: Sieben Monate nach dem Brand wird im «Kreuz» in Zuzwil wieder gekocht Das Restaurant Kreuz empfängt wieder Gäste: in der Gartenwirtschaft und, bei Regen, in der Scheune. Im Juli, hofft Gastgeber Patrick Züger, dürfte dann auch die Bewilligung für den Neu- und Umbau der ausgebrannten Gaststube, Küche und der Obergeschosse vorliegen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

In der Gartenwirtschaft nordseitig des Restaurants erinnert nichts mehr an den Brand von vergangenem Herbst. Bild: Andrea Häusler

«Es geht weiter», sagt Patrick Züger. Der Inhaber des Landgasthofs steht unter dem ausladenden Sonnensegel, das die Tische auf der Nordseite der Liegenschaft an der Oberdorfstrasse beschattet, weist zum hölzernen Winterapérohäuschen, das jetzt als Buffet dient, und macht klar: «Vieles ist improvisiert. Die Betriebsabläufe sind provisorisch, die Speisekarte und auch das Platzangebot reduziert. Aber wir können Gäste bewirten und darauf kommt es an.»

Hier, in der idyllischen Gartenwirtschaft, erinnert kaum mehr etwas an das Feuer vom 15. November 2021, das die Gaststätte vollständig ausgebrannt hatte. Die verkohlte Dachuntersicht wurde zwischenzeitlich erneuert, die Fassade frisch gestrichen. Nur drinnen, in der ehemaligen Gaststube, der Küche und den Wohnräumen darüber herrscht der Status quo. Doch Patrick Züger gibt sich zuversichtlich:

«Wir rechnen damit, dass uns der Kanton nächsten Monat die Baubewilligung erteilt und wir mit dem Wiederaufbau beginnen können.»

Das Bauprojekt ist ausführungsreif und wird dem «Kreuz» ein neues Gesicht geben – teils gewollt, teils gezwungenermassen. Denn die Bauvorschriften führen zu einer neuen Raumaufteilung und letztlich auch zum Verlust von Gastronomiefläche im Obergeschoss der angebauten Scheune.

Modernes Design und Altbaucharme

Durch die Isolation, die aufgrund des Schutzstatus des Gebäudes innenseitig zu erfolgen hat, werde die Gaststube kleiner und das Platzangebot marginal geringer, erklärt Patrick Züger. Eine der grösseren planerischen Herausforderung sei deshalb gewesen, die verfügbare Fläche maximal auszunutzen, ohne den Gästen die Privatsphäre zu nehmen.

Das Gestaltungskonzept sieht eine Strukturierung des Restaurants durch eine abgestimmte Möblierung und leichte, durchlässige Sichtschutzelemente vor. Auch zwischen dem Speiselokal und der «Wirtschaft» mit den ungedeckten Holztischen wird es keine feste Trennung mehr geben.

Patrick Züger, Inhaber und Gastgeber des Restaurants Kreuz in Zuzwil. Bild: Andrea Häusler

Nebst dem neuen Grundriss als Folge der Verlegung der Küche ins ehemalige Säli wird sich das Lokal nach dem Umbau insgesamt moderner präsentieren – insbesondere bedingt durch das Möbeldesign, die Wandgestaltung und das Beleuchtungskonzept. Wobei die modernen Elemente und Materialien sorgfältig abgestimmt und subtil ins Landgasthausambiente integriert werden, mit dem Ziel, den ursprünglichen Charme des Restaurants zu erhalten. Patrick Züger fasst dies in einem Satz zusammen: «Der Raum wird etwas kleiner, dafür schöner.»

Kein Platz mehr für grosse Gesellschaften

Einen Wermutstropfen allerdings vermochte die Planung trotz grosser Umsicht nicht zu beseitigen: Die neue Lüftung mit Wärmerückgewinnung beansprucht derart viel Platz, dass ein Teil des Saals im Obergeschoss der Scheune dafür hergegeben werden muss. Das bedeutet, dass für grosse Gesellschaften wie Hochzeiten, Geburtstagspartys oder Betriebsfeste künftig kein Platz mehr sein wird.

Darauf, wie lange bis zur definitiven Wiedereröffnung des «Kreuz» gebaut wird, will sich Patrick Züger nicht festlegen. Er verweist auf die aktuellen Lieferfristen oder eben Lieferengpässe bei Baumaterialien, welche verbindliche Aussagen schwierig machten. Abgeschlossen ist das Projekt ohnehin erst dann, wenn auch die Studios für Kurzzeitaufenthalter gebaut sind, welche die Wohnung im Obergeschoss ersetzen. Die Etage über der Gaststube wird auch Zügers Büro Raum geben. Erschlossen wird der Trakt über eine Treppe an der Nordfassade.

Tischreservationen empfohlen

Die gleiche Flexibilität, die Züger und sein Team in der Küche, im Service und hinter dem Office zu beweisen haben, muss auch von den Gästen verlangt werden. Zwar ist die Gartenwirtschaft offiziell von Dienstag bis Samstag offen, doch Verlass ist auf die Öffnungszeiten nicht. Patrick Züger sagt: «Wenn wir geschlossene Gesellschaften bewirten dürfen, können wir derzeit keine weiteren Gäste empfangen.» Und auch während der Bauphase müsse das Lokal immer wieder kurzzeitig geschlossen werden. Deshalb empfiehlt er seinen Gästen dringend, ihre Tische vorab telefonisch zu reservieren.

Zwischen dem 29. Juli und dem 8. August ist das «Kreuz» übrigens ferienhalber geschlossen.

