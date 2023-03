Nach dem Brand: Zuzwiler "Kreuz" eröffnet umgebautes Restaurant

Alles ist neu, vieles anders und doch so vertraut: Gut 28 Monate nach dem verheerenden Brand startet das Restaurant Kreuz in Zuzwil am 22. März in eine neue Zukunft. Ein erster Rundgang, erste Eindrücke, ein erstes Fazit.

Andrea Häusler Jetzt kommentieren 16.03.2023, 12.00 Uhr