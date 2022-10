Der Zuzwiler Rolf Tihanyi über sein Leben als Stotterer

Zuzwil Seine Lehrer nannten ihn «Fisch» – das Stottern begleitet den Zuzwiler Religionspädagogen Rolf Tihanyi seit der Kindheit Spricht Rolf Tihanyi vor Schulklassen oder in der Kirche, muss er sich darauf minutiös vorbereiten. Denn der 58-jährige Zuzwiler stottert. Mit seiner Sprachflussstörung kann er heute gut umgehen, doch das war nicht immer so. Andrea Häusler 24.10.2022, 12.08 Uhr

Rolf Tihanyi wird am nächsten Donnerstag in St.Gallen über sein Leben mit der Sprachflussstörung sprechen. Screenshot: TVO

Bruce Willis, Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Winston Churchill und Marilyn Monroe. Gemein ist ihnen nicht nur ihre Berühmtheit, sondern auch das Stottern, ein Sprachfehler, mit dem heute noch rund drei Prozent der Schweizer Bevölkerung konfrontiert ist. Zu den Betroffenen zählt auch Rolf Tihanyi, Religionspädagoge und bis vergangenen Sommer Pfarreibeauftragter der Kirchgemeinde Zuzwil-Züberwangen. Anlässlich des internationalen Welttags des Stotterns sprach er mit dem Lokalsender TVO über sein kommunikatives Handicap.

Gestottert habe er schon immer, sagt der heute 58-Jährige. Gerade als Kind sei dies nicht einfach gewesen: «Wenn meine Eltern sagten, ich solle etwas einkaufen gehen, gaben sie mir einen Zettel mit, damit ich diesen vorzeigen konnte und nicht sprechen musste.» Auch in der Schule sei er ein Aussenseiter gewesen. «Ich habe deshalb immer weniger gesprochen und, ab der fünften oder sechsten Klasse, schliesslich überhaupt nichts mehr gesagt», erinnert er sich und ergänzt:

«Von den Lehrern bekam ich den Übernamen ‹Fisch›. Das finde ich schon ein bisschen bedenklich.»

Helfen konnte ihm damals niemand wirklich. Dafür gab es zu wenige ausgebildete Logopädinnen und Logopäden. Irgendwann sei er dann auf ein Buch der Vereinigung für Stotternde und Angehörige (Versta) gestossen, das Tricks und Tipps für eine flüssigere Aussprache enthält – wie beispielsweise den hilfreichen Handschwung, der den Sprachrhythmus begleitet.

Stotterer stottern lassen

Heute merkt man Tihanyi die Sprachflussstörung kaum mehr an. Jedoch muss er sich nach wie vor intensiv auf Predigten oder Unterrichtsreferate vorbereiten. Während dem Vortragen spricht er melodiös. «Denn Stotterer, die singen oder flüstern, sprechen ohne zu stocken», weiss er. Dass dem Thema seit 1998 ein Welttag gewidmet ist, ist für Rolf Tihanyi wichtig, lenke dieser doch die Aufmerksamkeit auf diese Störung. Er ist überzeugt, dass es Menschen wie ihm ein Stück besser erginge, wenn andere über das Stottern Bescheid wüssten. Tihanyi sagt:

«Ich erhoffe mir, dass die Leute offenhöriger werden und besser wissen, wie mit einem Stotterer umzugehen ist.»

Und was rät er denn konkret im Umgang mit Betroffenen? «Stottern lassen. Nicht versuchen, das Wort oder den Satz zu beenden», sagt er. Denn das helfe niemandem, nehme dem Stotterer nur das Selbstwertgefühl.

Veranstaltung im St.Gallen

Am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, findet in der St.Galler Sprachheilschule am Höhenweg 64 ein öffentlicher Informationsabend statt, an dem Betroffene und Fachleute über die Thematik «Stottern» informieren und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Organisiert wird der Anlass von der Vereinigung für Stotternde und Angehörige (Versta) in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband St.Galler Logopädinnen und Logopäden. Rolf Tihany wird an dieser Veranstaltung ebenfalls anwesend sein und über sein Leben als Stotterer erzählen.