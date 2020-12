Zuzwil Der scheidende Zuzwiler Schulrat Serdar Günal Rütsche ist entschlossen: «Ich lege eine vierjährige Pause ein und kandidiere erneut» Während acht Jahren sass Serdar Günal Rütsche im Zuzwiler Schulrat. Dann trat er zu Gunsten seiner letztlich erfolglosen Kandidatur fürs Präsidium zurück. In wenigen Tagen endet nun sein Engagement für die Schulgemeinde – zumindest vorübergehend. Andrea Häusler 28.12.2020, 12.02 Uhr

Ende Jahr scheidet Serdar Günal Rütsche aus dem Zuzwiler Schulrat aus. Bereits heute steht für ihn fest: Er will ins Gremium zurückkehren – in anderer Funktion. Bild: PD

Es war eine bittere Wahlniederlage, die Serdar Günal Rütsche am

27. September einstecken musste. Mit 523 Stimmen erreichte er knapp die Hälfte jener Stimmen, die sein Kontrahent, der bisherige und neue Schulratspräsident Clemens Meisterhans, auf sich vereinen konnte. Dass er es bei einer tieferen Stimmbeteiligung möglicherweise in einen zweiten Wahlgang geschafft hätte, ist da nur ein schwacher Trost.

Der 40-Jährige gibt denn auch unumwunden zu, dass er am Ergebnis zu nagen hatte. Die Enttäuschungen ist mittlerweile aber gewichen, der Fokus nach wieder vorn gerichtet. Natürlich würde er aus heutiger Sicht vieles anders machen, sagt er rückblickend und präzisiert: «Es genügt einfach nicht, sich mit seinen Ambitionen und Fähigkeiten zu präsentieren, sich um ein Amt zu ‹bewerben›. Man muss sich aktiv und überzeugend um jede einzelne Stimme bemühen, Wahlkampf im Wortsinn betreiben.» Dazu gehöre auch, die Dinge beim Namen zu nennen, Mängel anzusprechen und zu begründen, Defizite couragiert zu thematisieren – sachlich und fair.

Engagement bis zum letzten Tag

Serdar Günal Rütsche hatte mit seiner Kandidatur fürs Schulratspräsidium alles auf eine Karte gesetzt, war dafür nach acht Jahren aus dem Zuzwiler Schulrat zurückgetreten. Obwohl er die Aufgabe, die Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und Lehrpersonen mehr als nur gemocht und geschätzt habe, wie er betont. Am 31. Dezember endet nun seine Amtszeit. «So lange bin ich Mitglied des Rates und so lange werde ich mich auch voll und ganz für die Zuzwiler Schule einsetzen», macht er klar.

Das 1,4-Millionen-Projekt «Digital 21» ist mit dem Einbau der Activ Boards technisch abgeschlossen. Die Hardware ist das eine, sagt Günal Rütsche, die bevorstehende, anspruchsvolle Entwicklung der pädagogischen Kompetenzen im digitalen Bereich eine andere. Der Fernunterricht im Frühling habe deutlich gezeigt, dass Computer mit Mikrofon und Kamera nur mit einem pädagogischen Konzept sinnvoll eingesetzt werden können. Diesen Schritt in Richtung Zukunft hätte er gern unterstützend begleitet. «Jedoch war meine schulrätliche Arbeit unter dem bisherigen Präsidium bereits schwierig, was letztlich auch meine Kandidatur begründet hatte. Die Situation hat sich nach den Wahlen nicht geändert, also gibt es für mich tatsächlich nichts zu bedauern.»

Kein pechschwarzes Jahr

Dennoch wird das Coronajahr nicht als pechschwarzes in Günal Rütsches Biografie eingehen. Beruflich lief es ihm umso besser. Seit dem 1. November ist er Chef der Ermittlungsabteilung Cybercrime bei der Kantonspolizei Zürich. «Für mich war und ist das eine Riesenchance», sagt er. «Insbesondere die digitalisierte Kriminalität ohne Grenzen, die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern, aber auch die Komplexität bedeuten viel Verantwortung und spannende Herausforderungen.» 18 Jahre war er bei der Kantonspolizei St.Gallen beschäftigt – gute und unvergessliche Jahre in einem tollen Team, wie er betont. Entsprechend sei der Wechsel persönlich auch nicht ganz so einfach gewesen.

Parteiarbeit während der vierjährigen Pause

Das Einfache sucht Serdar Günal Rütsche ohnehin nicht. Weder beruflich noch wenn es um Politik oder Bildung geht. «Ich habe von Anbeginn weg gesagt, dass ich eine vierjährige Pause einlege und dann erneut kandidiere. Daran hat sich nichts geändert.» In der Zwischenzeit will er sich im Vorstand seiner Partei, der CVP engagieren: «Es gibt parteipolitisch wie auch kommunalpolitisch einiges aufzugleisen», sagt er, ohne konkret zu werden.

Und selbstverständlich werde ihn die Bildung weiter begleiten. «Ich habe immer wieder Anfragen für Bildungsveranstaltungen: Meine Kernkompetenz, kombiniert mit der Digitalisierung, ist in der aktuellen Zeit branchenunabhängig gefragt.» Aber er könnte sich auch vorstellen, in einer Berufsschulkommission tätig zu sein.

Vieles ist offen, eines steht für ihn aber fest: «Das Jahr 2021 wird besser, ganz bestimmt.»