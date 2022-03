Zuzwil Brandursache bleibt ungeklärt: Gasthaus Kreuz in Zuzwil plant Eröffnung der Gartenwirtschaft Nach dem Brand im Gasthaus Kreuz in Zuzwil im November soll die Gastronomie nun teilweise wiedereröffnet werden. Die Gäste werden vorübergehend im Garten und in der Scheune bewirtet. Wann die Innenräume des Restaurants wieder nutzbar sind, bleibt unklar. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Brand vom 15. November ist das Restaurant Kreuz in Zuzwil geschlossen. Bild: Andrea Häusler

Eine knappe Stunde nur brauchte das Feuer, um die Existenz einer Familie zu zerstören. Als die Feuerwehr am Morgen des 15. November an die Zuzwiler Oberdorfstrasse 16 ausrückte, stand der Eingangsbereich des Gasthaus Kreuz in Flammen, Rauch quoll durch die geborstenen Fensterscheiben, frass sich durch die Decke, die Wände und Gänge in die oberen Geschosse. Eine ältere Person musste mit der Drehleiter geborgen werden, eine zweite hatte sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten können.

Trotz effizienter Löscharbeit ist der Schaden beträchtlich – im sechsstelligen Bereich, wie sich später herausstellen wird. Das Restaurant ist nicht mehr betriebsfähig, das Obergeschoss unbewohnbar. Nur die Fassade und die angebaute Scheune blieben weitgehend unversehrt.

Brandursache bleibt ungeklärt

Vier Monate nach dem Unglück präsentiert sich der Schadenplatz nahezu unverändert. «Die Ermittlung der Brandursache, insbesondere aber die Schadensregulierung durch die Kantonale Gebäudeversicherung beanspruchten Zeit», sagt Gastgeber Patrick Züger, der das Restaurant 1995 von seinen Eltern übernommen hatte und überregional erfolgreich betreibt.

Inzwischen steht fest: Die Ursache des Feuers bleibt ungeklärt. Der Anfangsverdacht, eine brennende Kerze könnte für den Ausbruch des Feuers verantwortlich sein, habe sich nicht erhärtet. Das heisst: Es trifft niemanden eine Schuld. Und: Die Gebäudeversicherung wird für den Schaden aufkommen.

Hier wurden einst die «Kreuz»-Spezialitäten zubereitet. Bild: Andrea Häusler

Wobei Patrick Züger einräumt: «Die Wiederinstandstellung hat für uns gleichwohl finanzielle Folgen. Auch weil bei einer Erneuerung kostspieligen Normanforderungen entsprochen werden muss.» Als Beispiel nennt er das Lüftungssystem der Küche, die Ausführung von Brandabschnitten, aber auch die Gebäudeisolation, die aufgrund des Kulturschutzstatus der Liegenschaft innenseitig zu erfolgen hat – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Raumgrössen.

Hinzu kommt, dass Züger als Versicherungsnehmer die Rechnungen direkt zu begleichen hat und erst nachher die Schadensabrechnung der Gebäudeversicherung beantragen kann.

Wiedereröffnung der Gastronomie in der Scheune

Die Solidarität im Dorf, das Mitgefühl und der Zuspruch hätten ihn tief berührt, sagt Patrick Züger. Er steht in der leeren Gaststube, die er während des Lockdowns aufwendig renoviert hatte. Die Rahmen der neuen Fenster sind versengt, die Scheiben unter der Hitze gesprungen. Russ klebt am alten Gebälk und es riecht nach kaltem Rauch.

Der Fokus sei in die Zukunft gerichtet, sagt er. Dennoch schlafe er zeitweilig nach wie vor schlecht. Dennoch: «Das Wichtigste ist und bleibt, dass niemand verletzt worden ist.»

Wo einst der Officebereich stand, präsentiert sich ein trauriges Bild. Bild: Andrea Häusler

Patrick Züger ist fast täglich im ehemaligen Winterapérohäuschen hinter dem Gasthaus, das er nun als Büro nutzt, wälzt sich durch den mehrere Zentimeter dicken Stapel von Handwerkerofferten, rechnet, plant, räumt um – alles mit dem Ziel, möglichst schnell wieder Gäste bewirten zu können.

Dafür hat er im Unterschoss den Schlachthof zur Küche umgestaltet. Von hier aus können nun ab nächster Woche, im unversehrten Scheunentrakt, kleine Gesellschaften mit den vertrauten «Kreuz»-Spezialitäten verwöhnt werden – wenn auch in reduziertem Umfang.

Patrick Züger zeigt den hinteren Teil der Scheune, welcher derzeit als Materiallager dient. Bild: Andrea Häusler

Dank der improvisierte Gastroküche kann auch der Catering-Service wieder angeboten werden. Ausserdem dient sie der Bewirtung der Gäste in der Gartenwirtschaft, die in naher Zukunft wieder zur Verfügung stehen wird. Später, das heisst, sobald das Apéro- oder eben Bürochalet beseitigt und die Terrasse auf der Nordseite des Gasthauses möbliert ist.

Abbruch der Nachbarliegenschaft

Verlegt wird das Elementhäuschen, das während der kommenden Monate auch als Office dienen soll, auf das Grundstück der Liegenschaft Oberdorfstrasse 18. Das seit Jahrzehnten unbewohnte Objekt, das die Familie Züger vor einigen Jahren erworben hatte, steht kurz vor dem Abbruch. Das entsprechende Gesuch liegt derzeit auf der Gemeindeverwaltung auf.

Die seit Jahrzehnten leerstehende Nachbarliegenschaft Oberdorfstrasse 18 soll abgebrochen werden. Bild: Andrea Häusler

Die übrige Fläche dient vorübergehend als Parkplatz, insbesondere aber als Installationsplatz für die Sanierungs- und Umbauarbeiten am Restaurant. Irgendwann soll das Grundstück wieder bebaut werden. «Da warten wir aber auf den neuen Zonenplan», sagt Patrick Züger. Denn jetzt stehe das Objekt auf zwei Grundstücken, die drei verschiedenen Zonen zugewiesen seien.

Studios statt Wirtewohnung

Wann die Innenräume des «Kreuz» den Gästen wieder das Ambiente für gediegenes Essen und gemütliches Verweilen bieten wird, lässt Patrick Züger offen. Am Personal wird die Wiedereröffnung jedenfalls nicht scheitern. «Von natürlichen Abgängen abgesehen sind alle Mitarbeitenden geblieben», sagt Züger. «Wir mussten niemandem kündigen.»

Weitgehend entschieden ist hingegen, dass es die elterliche Wohnung im Obergeschoss so nicht mehr geben wird. «Wir planen kleinere Studios», sagt Züger. Seine Eltern, Felix und Elsi Züger, hatten die vergangenen Monate übrigens in ihrer Liegenschaft am Thunersee verbracht, Ende dieses Monats werden sie nun in die neue Überbauung «Räbgrueb» nördlich der Schulanlage beziehungsweise des Zuzwiler Coop ziehen.

