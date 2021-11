Brand im Restaurant Kreuz in Zuzwil

Brand in Restaurant Kreuz: 100 Personen im Einsatz +++ Keine Personen verletzt +++ Hoher Sachschaden

Im Gasthaus Kreuz in Zuzwil ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Einsatzkräfte stehen nach wie vor im Einsatz. Die Wohnungen in den oberen Stockwerken sind derzeit nicht bewohnbar.