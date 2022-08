Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil: Fusion auf dem Prüfstand

Zusammenschluss Fusion auf dem Prüfstand: Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg klären Einzelheiten ab Am 25. September stimmen die Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemeinden darüber ab, ob eine Fusion genauer geprüft werden soll. Zwei Infoveranstaltungen in den Gemeinden zeigen: In Bütschwil-Ganterschwil ist mehr Skepsis vorhanden als in Lütisburg. Josef Bischof 26.08.2022, 12.00 Uhr

Gedeckte Holzbrücke über die Thur, Eisenbahnbrücke über den Gonzenbach. Jetzt plant das Brückendorf Lütisburg den Brückenschlag zur Nachbargemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Bild: Josef Bischof

Vorweg: Es geht noch nicht um die Fusion. Zur Diskussion steht jetzt, ob die Fusion zwischen den Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg in den Einzelheiten abgeklärt und in einem Jahr zum Entscheid vorgelegt werden soll. Über diese Frage wird in beiden Gemeinden am 25. September 2022 abgestimmt. Am Mittwochabend ist in Lütisburg und am Donnerstagabend in Bütschwil durch das Kernteam informiert worden.

Der Anstoss ist von Lütisburg ausgegangen. Nachdem vor sieben Jahren ein ähnliches Projekt abgelehnt worden ist, sehen Gemeinde- und Schulrat heute aus strukturellen und organisatorischen Gründen in der Vereinigung mit Bütschwil-Ganterschwil die beste Lösung.

Das Gemeindehaus Lütisburg dürfte seine Funktion bei der Konzentration auf einen einzigen Verwaltungsstandort verlieren. Bild: Josef Bischof

Der Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil, der Primarschulrat und der Oberstufenschulrat haben die Anfrage der Nachbargemeinde positiv beantwortet. Die beteiligten Körperschaften haben das Vereinigungsprojekt Ende letzten Jahres gestartet. Im Vorfeld der Abstimmung ist für die Zustimmung zur vertieften Abklärung der Fusion geworben worden.

Lediglich Verständnisfragen

Lütisburg nennt sich Brückengemeinde. Zu Recht, mit seinen vielen historischen und modernen Brücken über Thur, Necker und Gonzenbach. «Brücken verbinden» steht als Motto auf der Website der Gemeinde.

Nun soll der Brückenschlag zur Nachbargemeinde Bütschwil-Ganterschwil erfolgen. An der gut besuchten Informationsveranstaltung in der Turnhalle blieb das Vorhaben unbestritten. Es gab lediglich ein paar Verständnisfragen, die zudem nicht die Grundsatzfrage betrafen, ob die Fusion abgeklärt werden soll, sondern sich bereits mit deren künftiger Ausgestaltung befassten.

Kosten für Fusion: Rund 80'000 Franken

Dabei erfuhren die Votanten, dass der Steuerfuss bei allen bisherigen Gemeindefusionen im Kanton St.Gallen nach unten korrigiert worden sei, dass sich die Kosten für die Fusion im Rahmen von 80'000 Franken bewegen dürften und dass ARA-Sanierungen auch in der neuen Gemeinde nicht über Steuern, sondern über Gebühren finanziert würden.

Ein rascheres Eingemeindungsverfahren sei nicht möglich, weil der Einbezug der Bevölkerung und Parteien zwingend sei, erfuhr ein weiterer Votant. Und jener Votantin, welche ein Zuwarten vorschlug, bis die Zeit für die Bildung von nur drei Grossgemeinden im Toggenburg reif sei, wurde entgegnet, dass Fusionen nicht verordnet werden könnten, sondern dass das Ansinnen aus der Bevölkerung kommen müsse.

Sämtliche Behördenmitglieder wollen Fusion prüfen

Wie in Lütisburg unterstützten auch in Bütschwil-Ganterschwil sämtliche Behördenmitglieder das Prüfen der Fusion vorbehaltlos. An der Informationsveranstaltung in Bütschwil erkundigte sich ein Bürger ebenfalls, ob mit Gewissheit ein tieferer Steuerfuss zu erwarten sei.

Im Gemeindehaus Bütschwil würden voraussichtlich alle Verwaltungszweige zusammengefasst. Bild: Josef Bischof

Die restliche Diskussion drehte sich fast vollständig um die letzte Schulbürgerversammlung in Lütisburg und um die Haltung des Lütisburger Gemeinderates bezüglich des Bütschwiler Hallenbadprojekts.

Ein enttäuschter Einwohner von Ganterschwil kritisierte, dass an besagter Schulbürgerversammlung ein anonymer Brief zum Turnhallenprojekt vorgelesen worden sei. Ausserdem stellte er die Vermutung auf, dass Lütisburg nur im Hinblick auf die Fusion seine ablehnende Haltung zum Bütschwiler Hallenbadprojekt aufgegeben habe. Er hakte mehrfach nach und folgerte zum Schluss:

«Lütisburg hat die Reifeprüfung nicht bestanden.»

Dem gegenüber stand der flammende Appell des Bütschwiler Gemeindepräsidenten, nicht schon vor dem Prüfen der Vereinigung die Türen zuzuschlagen.

Stellung würde gestärkt

Grundlage für die beiden Veranstaltungen war eine sachliche Darlegung der Ausgangslage durch das Kernteam. Roger Sonderegger, externer Begleiter des Vorhabens, bezog dazu die Mitglieder des Kernteams ein. In erster Linie gaben Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin von Lütisburg, und Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, Auskunft.

Die Hauptverantwortlichen (von links): Gemeindepräsident Karl Brändle, Gemeindepräsidentin Imelda Stadler und Roger Sonderegger, externer Begleiter des Projekts. Bild: Josef Bischof

Die Vorzüge, welche die Schulgemeinden in einer Fusion sehen, brachten Marianne Burger Studer, Primarschulratspräsidentin Lütisburg, Le Bich Näf, Primarschulratspräsidentin Bütschwil-Ganterschwil, und Hans Jörg Furrer, Oberstufenschulratspräsident BuGaLu, zum Ausdruck.

Alles in allem würde durch die Fusion eine Einheitsgemeinde mit 6700 Einwohnern, rund 500 Arbeitsstätten sowie 130 Bauernbetrieben entstehen. Diese hätte, so Gemeindepräsident Karl Brändle, grösseres Gewicht in der Region und beim Kanton. Bezüglich ihrer Ausgestaltung wurde als ein bereits geplantes Detail die Beschränkung auf nur einen Verwaltungsstandort angeführt.

Anspruchsvoll im Detail

Aufwendige und teils emotionale Diskussionen werden, wenn es am 25. September in beiden Gemeinden ein Ja gibt, bei der Ausarbeitung der Reglemente und bezüglich des neuen Gemeindenamens und der Gestaltung des Wappens erwartet. Vereinfacht würde die in vielen Bereichen bereits bestehende regionale Zusammenarbeit. Entschieden werden müsste die Zugehörigkeit zur Regionalplanungsgruppe. Bütschwil-Ganterschwil gehört zum Toggenburg. Lütisburg würde wohl von der Regio Wil zum Toggenburg wechseln.

Bei optimalem Verlauf kann am 26. November 2023 über den Vereinigungsbeschluss abgestimmt und im September 2024 die Behörde der neuen Einheitsgemeinde gewählt werden. Ihr Start wäre am 1. Januar 2025.