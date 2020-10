«Zurücklehnen gibt es nicht», «Dürfte auch mal eher das Tor als den Pfosten treffen»: Das sagen die Eishockeyspielerinnen Shannon Sigrist und und Dominique Rüegg zu ihrem Schweden-Abenteuer Die beiden Nationalspielerinnen Shannon Sigrist aus Uzwil und Dominique Rüegg aus Rossrüti sind im hohen Norden «voll angekommen». Beide haben nicht lange gebraucht, um den Tritt in Schwedens Profiliga zu finden. Daniel Monnin 30.10.2020, 17.00 Uhr

Verteidigerin Shannon Sigrist hat sich bei Linköping einen Stammplatz erkämpft. Bild: Mats Bekkevold

Bereits nach wenigen Wochen hat sich für die 21-jährige Shannon Sigrist der Mut zum Abenteuer weg von der Heimat in die schwedische Profiliga ausbezahlt. «Ich fühle mich so richtig gut, habe hier alles, was ich brauche – und ich bin auf bestem Weg, erwachsen zu werden», sagt die Uzwilerin mit einem Lächeln. Die Nationalverteidigerin lebt in Linköping alleine in einer kleinen Wohnung. «Ich muss mich täglich selber organisieren, kochen, studieren, zum Training oder zu den Spielen fahren, Freizeit geniessen.»

Langweilig werde es ihr nie, denn erstens hat sie sich zu einem BMS-Studium mit Fachgebiet Gesundheit und Soziales entschlossen. Zweitens ist Eishockey mehr denn je zum Lebensmittelpunkt geworden: Einen Tag pro Woche haben Sigrist und ihre Teamkolleginnen frei, alle anderen Tage sind ausgefüllt mit Trainings auf und neben dem Eis und mit Spielen.

Eishockey in Schweden sei «streng und intensiv»

Vier bis fünf Stunden täglich sind fürs Lernen reserviert. «Alles geht im Selbststudium. Wir haben einen genauen Lehrplan, daran muss man sich halten, sonst gerät man schnell einmal ins Hintertreffen.» Für Sigrist, die bisher die Zürcher United School of Sports besuchte, ist diese Art Schule nicht neu:

«Wie im Hockey braucht es Selbstdisziplin, das ist gut so, denn das Studium hilft mit, meine Tage auszufüllen.»

Sigrist bezeichnet die Art und Weise, wie in Schweden trainiert und gespielt wird, als «streng und intensiv. Jede Spielerin muss um ihren Platz im Team kämpfen – Zurücklehnen gibt es nicht, sonst sitzt man schnell einmal auf der Bank».

Gute Feedbacks des Trainerteams motivieren Sigrist zusätzlich

Sie sei auf einer Mission und meint damit die Ziele, die sie sich für ihr erstes Schweden-Jahr gesetzt hat. Von Beginn weg war sie Stammspielerin. Sie spielt meistens im dritten Block und kommt nach 13 Spielen auf eine +2-Bilanz. Bisher hat sie neunmal aufs Tor geschossen, ein Skorerpunkt ist ihr allerdings noch nicht gelungen.

Sie erhalte durchwegs gute Feedbacks vom Trainerstab, was sie zusätzlich motiviere: «Es läuft mir gut, aber ich sehe auch viele Dinge, die ich stetig verbessern kann.» Motivierend ist zudem die sportliche Leistung des Teams: Der ehemalige Topklub Linköping, für den unter anderen auch die aktuelle Berner Sportchefin Florence Schelling gespielt hat, orientiert sich langsam aber sicher wieder Richtung Spitze und liegt auf dem dritten Rang.

Rüegg hat bei Leksands eine neue Stärke entwickelt

Sportlich weniger gut läuft es dem Team von Stürmerin Dominique Rüegg und ihrer Nationalteamkollegin Sarah Forster: Leksands liegt nach zwölf Spielen nur auf Rang neun, drei Punkte vom letzten Playoff-Platz entfernt – bei einem Spiel weniger. Es könnte besser laufen, sagt Rüegg, die in Schweden «voll angekommen» ist und eine neue Stärke entwickelt hat: Die 24-jährige Nationalspielerin aus Rossrüti, vergangenes Jahr noch Topskorerin in der Schweiz, hat drei ihrer fünf Tore in Unterzahl erzielt.

Dominique Rüegg ist drittbeste Skorerin von Leksands.

Bild: Benjamin Manser (Wil, 19. Juni 2020)

Damit liegt sie intern auf Rang drei der Skorerliste. Mit ihrer Leistung ist sie bislang ganz zufrieden. «Wir sollten jedoch den einen oder andern Punkt mehr holen und ich dürfte auch mal eher das Tor als den Pfosten, die Latte oder die Torhüterin treffen», sagt sie.

Ein Leben am See in einem chaletähnlichen Häuschen mit den anderen ausländischen Spielerinnen

Im Gegensatz zu Sigrist hat sich Rüegg noch nicht entschlossen, was sie in ihrer Freizeit machen will. Einen Job hat sie noch nicht gesucht. Sicher ist, dass sie Schwedisch lernen will. Das sei aber in Coronazeiten nicht so einfach, vielleicht ergebe sich aber eine Möglichkeit bei der Ehefrau ihres Equipment Managers: «Sie ist Lehrerin, das könnte passen», sagt Rüegg.

Die Ostschweizerin lebt allein in einem chaletähnlichen Häuschen mit Blick auf einen kleinen See. «Es ist eine Art Campinganlage. Hier wohnen nicht nur Sarah Forster, mit der ich viel zusammen bin, sondern auch die anderen ausländischen Spielerinnen. Ich empfinde dieses ‹Zusammenleben› als durchaus positiv – es gibt immer etwas zu besprechen und wir unternehmen auch viel in der Gruppe.»