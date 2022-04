Wie der Skirennfahrer Noger aus dem Kader von Swiss-Ski flog

Zurück auf Start «Cédric ohne C»: Wie der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger aus dem Kader von Swiss-Ski flog und nun sein Comeback plant Vor gut einem Monat brach sich der 29-Jährige im Weltcup das Bein. Es war der Abschluss einer missratenen Saison. Seine letzte war es allerdings nicht. Er will wieder zu alter Form finden. Aber erst einmal zu sich. Renato Schatz Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Cédric Noger startet für den Skiclub Speer in Ebnat-Kappel. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Ich bin noch eine Stunde erreichbar, dann eine Woche nicht mehr», schrieb der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger gestern Vormittag in einer SMS. Gut, also gleich telefonieren, und gleich fragen, weshalb er denn nachher eine Woche weg sei. Auf der Flucht vor der vergangenen Saison mit nur gerade 18 Weltcup-Punkten und dem Schien- und Wadenbeinbruch in Slowenien Mitte März? Diese Vermutung liegt nahe, trifft aber nicht zu. Der Riesenslalomspezialist sagt:

«Das hat nichts mit dem Skifahren zu tun. Ich verreise einfach eine Woche und stelle das Handy ab. Das mache ich ab und zu.»

Wohin der 29-Jährige geht, will er nicht verraten. Einzig, dass er nicht in der Schweiz bleibe. Kein Social Media, kein Instagram, Facebook oder dergleichen. Keine Zeitungen, nichts. Nur sich und seine Gedanken.

Nun ist Noger «Cédric ohne C»

Und vielleicht streifen diese dann doch den vergangenen Winter und seine «Nicht-Leistung», wie Noger am Telefon sagt. Wegen dieser ist er nicht mehr Teil von Swiss-Ski, weder im A-, B- noch C-Kader, das gab der Schweizerische Skiverband letzte Woche bekannt. Vor einem Jahr erst wurde er vom A- ins C-Kader zurückgestuft. Anschliessend nannte er sich in den sozialen Medien «Cédric mit C». Ist er jetzt, wo er nicht einmal mehr dem C-Kader angehört, «Cédric ohne S», Cédric ohne Swiss-Ski also? Oder anders gefragt: Aufgeben?

Aufstehen! «Ich will nochmals angreifen», sagt Noger. Wobei das Aufstehen ungleich schwerer ist, wenn man noch auf Krücken geht. Vor dem zweiten Riesenslalom in Kranjska Gora vor gut einem Monat wechselt er das Set-up. Und stürzt prompt am Einfahrhang. Als Noger landet, hat er zunächst keine Schmerzen. Doch dann sieht er das seltsam gekrümmte Bein, Panik kommt auf. Er fürchtet gar, er würde sein Bein verlieren. Mit dem Rettungshelikopter geht es ins Spital in Ljubljana und irgendwann in die Hirslanden-Klinik in Zürich. Ein Nagel hält nun den Knochen zusammen. «Die Ärzte sagten mir, es verlaufe alles nach Plan und ohne Komplikationen.» Weil das Bein noch immer stark geschwollen ist, steht die finale Kontrolle noch aus. Was kommt dann?

Noger befindet sich bereits in der Planung für die nächste Saison, Trainingslager, Finanzierung, solche Dinge. Spruchreif sei noch nichts, doch er sei zuversichtlich. Gerade, weil ihm langjährige Sponsoren die Stange halten. Trotz nur zwei Top-30-Klassierungen im Weltcup im vergangenen Winter. Die eine beim Parallelrennen von Lech/Zürs, Rang 22, im November war das. Die andere auf dem Chuenisbärgli in Adelboden, Anfang Januar, wieder Rang 22. Noger schrieb anschliessend in seinem Blog, das «Eintauchen in den Zielhang mit dem riesigen Fahnenmeer» sei eine «grosse Entschädigung für all den Aufwand».

Ein glücklicher Cédric Noger nach dem 22. Schlussrang beim legendären Riesenslalom in Adelboden Anfang Jahr. Bild: Jean-Christophe Bott/EPA

Er kennt die Gründe für den Misserfolg

Ein Aufwand, der zwar gross war, gut gemeint, aber eben zu selten von Erfolg gekrönt. Noger glaubt zu wissen, weshalb. Einer der Gründe: das Material. Er wechselte vor zwei Jahren zur einstigen Vorarlberger Kultmarke Kästle, wurde mit einem eigenen Servicemann ausgestattet. Nun sagt er:

«Es lief bisher noch nicht, wie sich das beide Seiten vorgestellt hatten.»

Also zurück, auf Start sozusagen, ohne Swiss-Ski. Wie damals, 2014, als Noger schon einmal aus dem C-Kader flog, die Trainer fortan alleine bezahlen musste, und trotzdem den Durchbruch schaffte. Der Verband hat Noger signalisiert, dass die Tür für ihn offenbleibe. Er, der für den Skiclub Speer in Ebnat-Kappel startet, darf weiterhin an gewissen Trainingstagen teilnehmen.

Aber erst einmal Pause, zurück auf Start, zurück zu sich. Ohne Handy, aber mit vielen Gedanken im Kopf. Noger sagt: «Ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren mental an Grenzen gestossen bin. Sich etwas vornehmen, in den Hammer laufen, aufstehen, immer wieder. Das war anstrengend. Die Verletzung holt mich aus diesem Kreislauf heraus.» So, dass Noger vielleicht bald wieder «Cédric mit A» ist.

Aufstieg Auf den von Swiss-Ski am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Listen wird Aline Höpli neu im B-Kader geführt. Die Flawilerin, Mitglied im Skiclub Gossau, hat mit drei Kreuzbandrissen schwierige Jahre hinter sich. In diesem Winter blieb die 21-Jährige jedoch von derlei Verletzungen verschont und konnte sich im Europacup etablieren. Dank der Aufnahme in das B-Kader kann Höpli in der kommenden Saison von besserem Material sowie vermehrten Trainings mit Spitzenfahrerinnen profitieren.

