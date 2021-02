Zum Valentinstag Pralinés und rote Rosen für die coronageplagte Seele – eine Wattwiler Floristin und ein Wiler Konditor erzählen Am Sonntag ist Valentinstag. Blumen und Schokolade werden zum Fest der Liebe besonders gerne verschenkt. Floristen und Konditoren haben auch während des Lockdowns geöffnet. Eine Floristin und ein Confiseur aus der Region erzählen, wie das Geschäft in Zeiten von Covid-19 läuft. Und verraten, wie sie das Fest der Liebe feiern. Rossella Blattmann 13.02.2021, 05.00 Uhr

Die Wattwiler Floristinnen Julia Krähenbühl (l.) und Marlies Graf, und der Wiler Confiseur Adrian Studer-Schäfli haben am Valentinstag alle Hände voll zu tun. Bild: Tobias Garcia

Marlies Graf hält ein Herz in der Hand. Noch eine letzte rosarote Rose, und fertig ist das Gesteck zum Valentinstag. Es tut sich etwas, an diesem frostigen Morgen bei Arum Blumen, gleich neben der Kanti Wattwil.

Marlies Graf, Wattwiler Floristin. Bild: Tobias Garcia

Marlies Graf und Julia Krähenbühl, sind die Besitzerinnen und Geschäftsführerinnen des Geschäfts, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Die Floristinnen stehen gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen an einem grossen, dunklen Holztisch, der übersät ist mit stacheligen Stielen und grünen Blättern. Purpurrote, langstielige Rosen, weisse, fransige Papageientulpen, blassrosa Gerbera stehen im kleinen, aber feinen Blumenladen. Das Telefon klingelt, Kunden gehen ein und aus. Man merkt, das Fest der Liebe ist nicht mehr weit. Floristin Graf sagt: «Der Valentinstag ist nebst dem Muttertag der wichtigste Blumentag.»

Besonders gefragt zum Fest der Liebe ist ein Klassiker, sagt Graf:

«Rote Rosen sind am Valentinstag besonders beliebt.»

Doch auch die ersten Frühlingsblumen wie Tulpen in allen Farben, oder gelbe Mimosen, verkaufen sich laut Graf gut. Am meisten am Valentinstag selbst, da Blumen frisch am schönsten sind und rasch verwelken.

Ein bunter Strauss fürs Gemüt

Blumenläden gehören nebst Lebensmittelgeschäften und Bäckereien zu den Wenigen, die während des aktuellen Lockdowns geöffnet bleiben dürfen. Das Geschäft läuft nicht nur in den Tagen vor dem Valentinstag, verrät Graf. «In der Coronakrise ist das Bedürfnis nach Blumen gewachsen», sagt sie.

Die Pandemie belaste die Psyche der Menschen, sagt Graf. Die Menschen würden sich jetzt, da fast alle Läden und Restaurants geschlossen sind, eher etwas Besonderes gönnen. Graf sagt:

«Blumen tun der Seele gut.»

Julia Krähenbühl bei der Arbeit: Rote Rosen werden am Valentinstag besonders gerne verschenkt. Bild: Tobias Garcia

Klassiker sind der Renner

Süsse, zarte Pralinés – Nebst Blumen werden allerlei Kreationen aus Schokolade zum Fest der Liebe besonders gern verschenkt. In der Wiler Confiserie Hirschy stehen in rotes und pinkfarbenes Papier gewickelte Schokoladentafeln in der Vitrine.

Schokolade, wie diese von blonder Schokolade umhüllten Caramel-Truffes, gehört nebst roten Rosen zu den klassischen Valentinstag-Geschenken. Bild: Tobias Garcia

Zwei Stöcke weiter unten wird bereits fleissig gearbeitet. In der Luft liegt betörender Schokoladenduft. Füllungen werden gerührt, Tortenböden gebacken, kugelrunde Caramel-Truffes in flüssige, blonde Schokolade getunkt.

Der Wiler Konditor Adrian Studer-Schäfli. Bild: Tobias Garcia

Adrian Studer-Schäfli führt die Confiserie Hirschy gemeinsam mit seiner Frau Yvonne, seinem Bruder Andy, und dessen Frau Christa bereits in vierter Generation. Im Gegensatz zum Weihnachtsgeschäft dauere das Valentinstagsgeschäft nur kurz, sagt Studer-Schäfli. «Vor allem Klassiker wie Champagner-Truffes oder Belmontis-Pralinés sind beliebt», sagt er, «aber auch unsere Patisserie.» Letztere sei ein Tagesprodukt, und müsse frisch genossen werden. «Darum haben wir jeweils am Valentinstag selber die grösste Kundenfrequenz», sagt Studer.

Süsse Schokolade gegen den Coronablues

Dass die Menschen in schwierigen Zeiten gerne sich selbst und ihre liebsten verwöhnen, stellt auch Konditor Adrian Studer-Schäfli fest. «Im November und Dezember haben wir deutlich mehr Pralinés verkauft», sagt er. Während Corona würden sich die Leute eher etwas gönnen. Es laufe ja sonst nicht viel. Studer sagt:

«Wir merken auch, dass während der Krise die Nachfrage nach handgemachten Produkten gestiegen ist.»

Während der Coronapandemie ist die Confiserie Hirschy bis heute offen geblieben. Nur an den zwei Sonntagen vor Weihnachten habe man schliessen müssen, sagt Studer-Schäfli. Aktuell ist wegen der Verordnung des Bundesrates lediglich das Café geschlossen. «Wil ist eine Wohnstadt, darum haben wir auch während der Pandemie zum Glück immer Kundschaft», sagt er. Dennoch spüre man die Auswirkungen der Pandemie. Die Kundenfrequenz sei wegen des geschlossenen Cafés und des Lockdowns gesunken.

Das Geheimrezept jeder Beziehung

Am Sonntag ist Valentinstag. Ausschlafen und bei Zopf und Kaffee gemütlich die Zeitung lesen? Nicht für Floristin Marlies Graf. Arum Blumen hat am Sonntagvormittag geöffnet. «Valentinstag ist immer sehr streng», sagt Graf. Ob am Coronavalentinstag mehr Kunden rote Rosen kaufen wollen? Das sei schwierig abzuschätzen.

Die Tage vor dem Valentinstag seien in der Confiserie Hirschy dieses Jahr nicht anders als letztes Jahr, sagt Adrian Studer-Schäfli. Wie das Geschäft am Tag selber laufen wird, werde sich noch zeigen. «Den Valentinstag werde ich mit meiner Frau, die im Laden arbeitet, hier im Geschäft verbringen», sagt Studer-Schäfli. Zusammen leben und arbeiten funktioniere sehr gut, sagt er. Und ergänzt:

«Doch wir lassen uns auch immer unseren Raum. Das ist das Geheimrezept jeder Beziehung.»