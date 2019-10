Zum Jubiläum pflanzt die Wiler Naturgruppe Salix 20 Bäume Nachdem im Frühjahr die erste Weide gepflanzt wurde, folgen im November weitere Bäume auf dem Stadtgebiet.

Die von der Naturgruppe Salix im Frühjahr 2019 gepflanzte, mannshohe Weide am Stadtweier. (Bild: PD)

Im Frühjahr 2019 wurde anlässlich eines kleinen Festaktes von Vereinsmitgliedern am Wiler Stadtweier eine mannshohe Weide in die Erde eingebracht. Damit beging die Naturgruppe Salix ihr 20-jähriges Bestehen. Wie damals bereits angekündigt, werden im November an verschiedenen Standorten auf dem Stadtgebiet von Wil weitere Bäume gepflanzt.

Aus kleinen Anfängen gewachsen

Die Wurzeln von Salix reichen bis 1988 zurück. Damals fand in Wil eine Umweltwoche mit Aktivitäten zum Thema statt. Zehn Jahre später überführten engagierte Naturfreude ihren losen Verbund in eine Vereinsstruktur, die monatlich Aktivitäten anbietet. Aus kleinen Anfängen ist innert 20 Jahren ein Verein mit rund 200 Mitgliedern gewachsen. Das Vereinsleben wird durch unterschiedliche Aktivitäten geprägt, dazu gehören alle zwei Monate Veranstaltungen für Kinder ab fünf Jahren. Auch Heckenpflanzungen, Natur-OL, Vorträge und Exkursionen stehen auf dem Programm.

Alljährlicher Höhepunkt ist das Weidenfest

Alljährlich im März werden am Hasenlooweiher Amphibien vor dem Überqueren der Durchgangsstrasse eingesammelt und damit vor dem Überfahren bewahrt. In den Statuten sind des Weiteren Wald- und Bachputzete, Bau von Trocken-, Feucht- und Staudenbiotopen und Tierunterschlüpfen sowie Rettungsaktionen von gefährdeter Fauna und Flora aufgeführt. Ein Höhepunkt ist das alljährliche Weidenfest, bei dem unter Anleitung einer Künstlerin kreative Objekte aus Weidenruten geflochten werden. (pd/red)