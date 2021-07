Littering und fehlende Zentrumsattraktivität in Flawil

Zufriedenheitsanalyse Mangelnde Zentrumsattraktivität und viel Littering: Flawiler äussern sich zu ihrem Wohnort 86 Prozent der Flawilerinnen und Flawiler würden das Dorf ihren Freunden als Wohnort empfehlen. Das ist die gute Nachricht. Die Zufriedenheitsanalyse, die der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Fachhochschule Ost in St.Gallen durchführte, deckte aber auch Mängel auf. Andrea Häusler 09.07.2021, 05.00 Uhr

Immer wieder werden solche Bilder in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Flowil..» gepostet. Dieses zeigt Littering im Rehwald. Bild: Facebook

Die Schere zwischen der Wichtigkeit eines Bevölkerungsanliegens und dem Erfüllungsgrad ist dort am grössten, wo es um die Attraktivität des Flawiler Dorfzentrums und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum geht. Dies geht aus der Analyse zur Einwohnerzufriedenheit hervor, die der Flawiler Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Ost in St. Gallen durchgeführt hat. Die Studie basiert auf der Befragung von 1000 zufällig gewählten Einwohnerinnen und Einwohner. Die Rücklaufquote der Fragebogen betrug 46,7 Prozent.

Hohe Lebensqualität

Zwar ist die Zentrumsattraktivität der Bevölkerung nicht übermässig, aber doch ziemlich wichtig. Handlungsbedarf geht aus der Erhebung in jedem Fall hervor. Genauso wie dort, wo es konkret um die Attraktivität der Plätze und Begegnungszonen, das Angebot an öffentlichen Parkplätzen sowie die verkehrsberuhigenden Massnahmen geht. Insbesondere bei der Verkehrssicherheit der Fussgänger sehen die Umfrageteilnehmenden Verbesserungspotenzial, während das Bahn- und Busangebot und der Strassenunterhalt mit mehrheitlich positiven Feedbacks punkten.

Generell wird die Lebensqualität mit dem Vereins-, Freizeit- und Erholungsangebot, den Einkaufsmöglichkeiten und der Gesundheitsversorgung als hoch eingestuft. Hingegen würden mehr Arbeitsplätze und Bauland sowie ein noch besseres Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen in der Gemeinde begrüsst.

Kritik an Littering bewirkt Sofortmassnahmen

Sehr wichtig sind den Befragten aufgeräumte Wertstoff-Sammelstellen sowie die Verhinderung von Littering. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation ist gross. Hier stellt der Gemeinderat eine unverzügliche Reaktion in Aussicht. Einerseits will er gegen die Unsitte vorgehen, Müll im öffentlichen Raum liegenzulassen. Anderseits sollen die Sammelstellen und öffentlichen Treffpunkte künftig auch an Samstagen durch den Unterhaltsdienst gereinigt werden.

Ungenügende Sicherheit am Bahnhofplatz

In der Bedeutung sehr hoch gewichtet wird das Bedürfnis nach Sicherheit am Flawiler Bahnhofplatz. Das tatsächliche Sicherheitsempfinden der Befragten ist hingegen eher gering. Ohnehin würde eine verstärkte Polizeipräsenz in der Gemeinde geschätzt. Dennoch zeigt die Erhebung: Die Befragten fühlen sich in Flawil grundsätzlich sicher.

467 von 100 Fragebogen ausgefüllt 467 von 100 Fragebogen Zwischen dem 31. August und dem 18. September 2020 wurden 1000 Flawilerinnen und Flawiler eingeladen, einen Fragebogen schriftlich oder online einzureichen. Die Rücklaufquote lag bei 467 Fragebogen. Der Gemeinderat hat die Geschäftsleitung beauftragt, die Ergebnisse zu analysieren und Massnahmen vorzuschlagen. Letztere wurden genehmigt. Ausserdem hat der Rat die Massnahmen in die Erarbeitung der Legislaturziele 2021–2024 einbezogen. (red)

Nebst dem Littering will der Gemeinderat, als weitere Sofortmassnahme, die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung überprüfen, obwohl sich hier, laut der Studie, die Wichtigkeit des Anliegens und der Erfüllungsgrad exakt die Waage halten.

Gemeinderat soll innovativer werden

Generell schneidet die Verwaltung in der Beurteilung gut ab. Während bei der gemeinderätlichen Arbeit, nach Ansicht einer Mehrheit der Befragten, noch Luft nach oben besteht. Die Auswertung zeigt: Die Umfrageteilnehmenden wünschen sich vom Rat mehr Innovation, ein effektiveres Standortmarketing und eine vernünftigere Raumplanungspolitik. Angesichts der Bedeutung zu wenig umgesetzt ist laut Studie die Einbindung der Bevölkerung in Entscheide und die verständliche Kommunikation der Beschlüsse. Wobei die Informationspolitik der Gemeinde als Ganzes gut beurteilt wird.

Hohe Steuerbelastung und Versorgungskosten

Optimierungsbedarf wird schliesslich auch in Bezug auf die Steuerlast im Vergleich zu anderen Gemeinden ausgemacht. Gleiches zeigt sich in der Beantwortung der Fragen zu den geltenden Strom-, Wasser- und Abwassertarifen. Schliesslich würde begrüsst, wenn sich Flawil stärker für die Biodiversität und für erneuerbare Energien einsetzte.