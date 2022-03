Oberbüren: Export der Züger AG nach Russland gestoppt

Wirtschaft Züger Frischkäse AG: Der Export von Mozzarella nach Russland war schon länger ein unsicheres Geschäft Seit der russischen Invasion in der Ukraine liefert die Züger Frischkäse AG nicht mehr in die beiden Länder. Möglicherweise lande man bald selbst auf einer russischen Embargoliste, sagt der Verkaufsleiter des Oberbürer Unternehmens. Auch andere Unternehmen aus der Region rechnen mit Auswirkungen. Pablo Rohner 08.03.2022, 05.00 Uhr

Produktion von Mozzarella bei der Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Der Export nach Russland und in die Ukraine wurde gestoppt. Bild: Michel Canonica

Drei Mal im Monat nimmt im Industriegebiet Haslen bei Oberbüren ein Lastwagen Kurs auf Moskau. Geladen hat er Mozzarellakugeln der Züger Frischkäse AG. Vom Lager des Importeurs findet der Käse den Weg in die Kühlregale der grossen russischen Ladenketten. Auch in die Ukraine wird aus Oberbüren geliefert. Der Händler aus der Stadt Dnipro im Osten des Landes lässt den Mozzarella von eigenen Lastwagen abholen.

So war es bis vorletzte Woche, als russische Streitkräfte in die Ukraine eingefallen sind. Seither hat Züger die Geschäfte mit Kunden in den beiden Ländern gestoppt. Verkaufsleiter Christoph Scherrer sagt:

Christoph Scherrer, Verkaufsleiter der Züger Frischkäse AG. Bild: PD

«Sie können nicht mehr zahlen, also können wir nicht mehr liefern.»

Die Gründe dafür sind für Russland und die Ukraine unterschiedlich. Die Bank des russischen Importeurs sei nach den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mehr in der Lage, zu bezahlen, sagt Scherrer. Auch ukrainische Banken hätten zeitweise keine Zahlungen ins Ausland mehr machen dürfen, dies allerdings auf Geheiss der eigenen Regierung.

Der russische Vertriebspartner arbeite zwar mit Hochdruck an einer Lösung, etwa durch die Eröffnung neuer Bankkonten. Doch unabhängig davon, ob es dem Importeur gelingt, die Zahlungsfähigkeit wieder herzustellen: Züger werde in absehbarer Zukunft nicht mehr nach Russland liefern. Die Unsicherheiten am Zoll an der Grenze zu Russland seien zu gross, sagt Scherrer. Weil die Schweiz die Sanktionen der EU übernimmt, sei denkbar, dass Russland seinerseits hiesige Firmen für den Handel sperrt.

Hersteller von Milchprodukten aus der EU etwa dürfen seit 2014 nicht mehr nach Russland liefern. Damals hatte die EU nach der Annexion der Krim durch Russland harte Sanktionen verhängt. Im Gegenzug wurden Firmen aus der EU in Russland mit einem Embargo belegt.

Mozzarella von Züger in einem Ladenregal in Russland (dritte Abteilung von links). Bild: PD

Plötzlich selber auf Sanktionsliste

Für Schweizer Firmen habe dieses nicht gegolten, zumindest meistens. Wenn die Züger Frischkäse AG dann plötzlich doch auf der russischen Sanktionsliste stand, habe sie das meist erst erfahren, als ein Lastwagen an der Grenze zu Russland nicht mehr weiterkam. Christoph Scherrer sagt:

«Welchen Status man auf der Embargoliste hatte, konnte sich ständig ändern.»

Aus diesen Gründen, also wegen des seit 2014 dauernden Kriegs in der Ostukraine, habe kein Kreditversicherer Lieferungen nach Russland versichert – genauso wenig wie in die Ukraine. Das Risiko selbst zu tragen, könne sich die Züger Frischkäse AG nicht leisten, sagt Scherrer. «Deshalb mussten unsere Kunden in beiden Ländern immer zahlen, bevor wir lieferten.»

Das geht nun nicht mehr. Die Nachfrage nach Frischkäse sei in Russland in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aus betrieblicher Sicht sei der Wegfall der Lieferungen nach Russland und in die Ukraine deshalb zwar schade, aber nicht existenziell. Christoph Scherrer:

«Die Volumina können wir auch an anderen Orten absetzen.»

Schlimmer sei es für den russischen Vertriebspartner. Abgeschnitten von Importen würden solche Firmen «früher oder später kaputtgehen».

Das sagen andere Unternehmen aus der Region Die Wecotech AG aus Gähwil baut Maschinen für die Bearbeitung von Rohren. Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt Geschäftsführer Willi Dörig: «Wir haben zurzeit keine aktiven Geschäfte mit Kunden in der Ukraine oder in Russland.» Längerfristig rechne man aber mit negativen Folgen des Krieges in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf das «wirtschaftliche Umfeld in Europa». In Wil befindet sich ein grosses Werk des Motorsägenherstellers Stihl. Gefertigt werden vor allem Sägeketten, beschäftigt werden über 800 Personen. Aus dem Stammsitz im deutschen Waiblingen heisst es, ein Krisenstab sei eingerichtet worden. Und: «Aktuell finden keine Warenlieferungen nach Russland statt.» Gemäss Sprecherin Hien Nguyen verschärfe der Krieg in der Ukraine aber die pandemiebedingte Materialknappheit nochmals. Betroffen vom Engpass seien unter anderem Kabelbäume, Schaltgeräte und Gummiteile. Die Wattwiler Heberlein AG, Produzentin von Technologie zur Textilherstellung, gehört seit einiger Zeit zur chinesischen Jinsheng Group. Marina Stettler, Leiterin Vertriebsadministration, schreibt: «Da unsere Hauptmärkte vor allem in Fernost liegen, betrifft der Krieg in der Ukraine unsere Geschäftstätigkeit kaum.» Zwar könne es zu Verschiebungen einzelner Geschäfte kommen, «dies jedoch in einem kleinen Umfang». Die Kalt Maschinenbau AG stellt in Lütisburg Maschinen für Käsereien her. Fragen zu Exporten nach Russland könne er derzeit nicht beantworten, schreibt CEO Lukas Staedler. (rop)