Frauenverein Züberwangen erwägt Auflösung

Züberwangen-Weieren Kritische Voten zum 100-Jahr-Jubiläum: Frauenverein zwischen Turnaround und Auflösung Gedämpfte Geburtstagsstimmung bei der Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren. Tiefe Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen, fehlende Inputs und mangelnde Bereitschaft zu Vorstandsarbeit stellen den Verein vor eine ungewisse Zukunft.

Andrea Häusler 05.07.2021, 05.00 Uhr

Ruth Kalberer, Präsidentin der Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren (links) nimmt die Glückwünsche von Kantonalpräsidentin Alexa Sutter entgegen. Bild: Andrea Häusler

100 Jahre, ein Geburtstag für die Geschichtsbücher. Die einen geben grosse Feste, durchforsten die Archive nach ursprünglichen Episoden, drucken Chroniken und propagieren die Zukunft. Andere geben sich bescheiden, feiern im Kleinen ohne zu verhehlen, dass die Jahre, aber auch der gesellschaftliche Wandel die frühere Betriebsamkeit ausgebremst und die Energie aufgezehrt haben. So wie die Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren, die am Samstag ihre Jubiläumshauptversammlung hielt und deren Präsidentin ein Zukunftsszenarium zeichnete, das ähnlich düster anmutete, wie der verdunkelte Pfarreiheimsaal. «Es gibt viele Fragezeichen, was die Zukunft betrifft», sagte Ruth Kalberer. Und es stelle sich die grundsätzliche Frage, ob es den Verein in dieser Form überhaupt noch braucht.