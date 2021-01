Züberwangen Von der Schneelast fast erdrückt: Rutishauser stellt den Betrieb aus Sicherheitsgründen kurzfristig ein Vor einer Woche fiel der grosse Schnee. Wie sich die Rutishauser AG vor den drohenden Gefahren schützte und warum am Freitag in den Gewächshäusern nicht gearbeitet wurde und deshalb keine Kunden beliefert werden konnten. Hans Suter 21.01.2021, 18.09 Uhr

Bruno Rutishauser in einem Meer gedeihender Tulpen. Vor einer Woche war ihm weniger wohl: Auf den Gewächshausdächern lag tonnenweise Schnee. Bild: Hans Suter

Es braucht einiges, um Bruno Rutishauser aus der Ruhe zu bringen. Als vergangenen Donnerstag der grosse Schneefall einsetzte, wurde aber selbst der krisenerprobte Geschäftsführer der Rutishauser AG in Züberwangen zunehmend nervös. Auf den Dachflächen der Gewächshäuser sammelte sich Stunde um Stunde mehr Schnee. Damit stieg auch das Gewicht der Schneemasse, die auf der Dachkonstruktion lastete. Um die Gefahr einer Überlast zu bannen, verfügt die Dachkonstruktion über ein Heizsystem.

«Über ein Leitungsnetz mit Warmwasser können wir den Schnee am tiefsten Punkt zum Schmelzen bringen, sodass er nach und nach in Richtung Dachrinne rutscht und schmilzt», erklärt Bruno Rutishauser das System. Das abfliessende Wasser wird aber nicht einfach in die Kanalisation abgeleitet. Im Gegenteil.

«Wir sammeln das Schneewasser ebenso wie das Regenwasser und verwenden es zur Bewässerung unserer Pflanzenkulturen.»

Allerdings wirkt dieses System nicht auf der ganzen Dachlandschaft gleichermassen, weil die Gesamtanlage aus Gebäuden unterschiedlichen Alters und divergierenden Konstruktionen besteht.

Aus Sicherheitsgründen den Betrieb eingestellt

Nach den ungewöhnlichen grossen Schneemassen vom Donnerstag kündigten die Meteorologen für den Folgetag weitere Schneefälle an. Das Risiko erhöhte sich damit weiter. «Wir haben uns am Donnerstag kurzerhand entschieden, zum Schutz der Mitarbeitenden den Betrieb am Freitag auszusetzen», sagt Bruno Rutishauser.

«Wir haben dann sofort alle Kunden informiert, dass wir am Freitag nicht liefern können und sind dabei auf viel Verständnis gestossen.»

Bereits am Montag lief der Betrieb wieder normal weiter. Für Bruno Rutishauser ist das in anderer Hinsicht keine Selbstverständlichkeit: «Vor gut einem Jahr hatten wir den Lockdown, jetzt können wir arbeiten. Hoffen wir, dass es so bleibt.»