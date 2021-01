Züberwangen In acht Wochen von der Zwiebel zur blühenden Tulpe: Die Metamorphose einer kleinen braunen Knolle 31 verschiedene Tulpensorten hat die Rutishauser AG im Sortiment. In Nordafrika, Europa und Mittel- bis Zentralasien sind sogar etwa 150 Arten verbreitet. Die beliebte Pflanze ist ein Meisterwerk der Natur. Hans Suter 21.01.2021, 17.58 Uhr

Die Tulpe ist ein Liliengewächs und ein beliebter Frühlingsbote. Bild: Hans Suter

Die Tulpenzwiebeln werden im Kühlraum bei 7 Grad gelagert. Zum Gedeihen werden die Zwiebeln auf spezielle Gitter gesteckt. Die Tulpenzwiebeln treiben im Wasser ein feines Wurzelwerk aus. Die äusserste Haut der Zwiebel verpasst den heranwachsenden Blättern einen brauen Hut. Vor der Auslieferung wird die Knolle abgeschnitten. Die auf gleiche Länge geschnittenen Tulpen werden zu Sträussen gebündelt. Die gebündelten Tulpensträusse auf dem Weg zur Auslieferung. Der ausgebildete Gärtner Markus Tuchschmid ist Produktionsleiter in Züberwangen und arbeitet seit 40 Jahren bei der Familie Rutishauser.

«Die Tulpe ist unser neues Lieblingsprodukt: Es symbolisiert Frühling und Fröhlichkeit», sagt Geschäftsführer Bruno Rutishauser. Im persischen Sprachraum heisst die Tulpe «Delband», was übersetzt «Geliebte» bedeutet. Will heissen: Die Tulpe muss man einfach gernhaben.

4000 Tulpen pro Pflanzentisch

Tulpen zu ziehen, verlangt aber einiges an Wissen. In den modernen Anlagen der Rutishauser AG in Züberwangen geschieht das im Grossformat. Hier entfalten sich je 4000 Tulpenzwiebeln pro Pflanzentisch innert acht bis neun Wochen zu blühenden Tulpen. Zum Gedeihen benötigen sie lediglich Wasser, Licht und 8 bis 15 Grad Wärme im Tag-Nacht-Rhythmus. Alle benötigten Nährstoffe bezieht die heranwachsende Pflanze aus der Zwiebel und der Fotosynthese mit Sonnenlicht. Die Zwiebel wird daher erst kurz vor der Auslieferung der fertigen Blume abgeschnitten.