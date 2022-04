Oberstufenschüler verkauft als Abschlussarbeit in Zuzwil Tulpen

Züberwangen Blumen vom Tulpenvelo: Oliver Fitzi macht mit seiner Oberstufen-Abschlussarbeit Passanten eine Freude Oliver Fitzi aus Züberwangen beendet im Sommer seine Schulzeit. Das bedingt, dass er für die Oberstufe Sproochbrugg eine Abschlussarbeit, die in Verbindung mit seinem künftigen Beruf steht, erarbeiten muss. Der angehende Lehrling in einem Sportfachgeschäft radelt nun Blumen zur Kundschaft. Zita Meienhofer 05.04.2022, 14.00 Uhr

Oliver Fitzi steht vor dem Dorfcafé in Zuzwil und verkauft seine Tulpensträusse. Bild: Zita Meienhofer

Es ist kalt und es schneit. «Das macht mir nichts», sagt Oliver Fitzi, der vor dem Zuzwiler Dorfcafé steht und Tulpen verkauft. Die Kundschaft lässt nicht lange auf sich warten. Es scheint bekannt zu sein, dass er an diesem Ort seine Blumen anbietet. Der 15-Jährige sagt: «Ich habe Flyer verteilt und das wurde auch auf Social Media weitergeleitet.»

Oliver Fitzi, der in Züberwangen wohnt, absolviert die dritte Klasse an der Oberstufenschule Sproochbrugg. Im Sommer tritt er die Lehre als Detailhandelsfachmann in einem Sportfachgeschäft an. An der Sproochbrugg ist es seit mehreren Jahren üblich, dass die Schülerinnen und Schüler in den Monaten vor Schulende eine Abschlussarbeit erstellen, die in Zusammenhang mit ihrem Beruf steht.

Schnell kommt er angeradelt mit seinem grünen Velo und dem grün-gelb bemalten Anhänger. Für die Heimlieferungen benutzt er allerdings sein

E-Bike. Bild: Zita Meienhofer

Die zehnjährige Cousine lieferte die Idee

Verkaufen und Sport – oder in Oliver Fitzis Fall Velofahren – das beschreibt seine künftige tägliche Arbeit. Bis allerdings die Idee von Oli's Tulpenvelo geboren war, brauchte er die Unterstützung von seiner Familie. Er sagt:

«Es war an Weihnachten, wir haben darüber geredet, was ich machen soll. Meine zehnjährige Cousine brachte letztlich diesen Vorschlag.»

Das grüne Velo ist bereits im Besitz der Blumenfamilie Rutishauser, zu der auch Oliver Fitzi gehört, und dieses Velo durfte er für sein Vorhaben benutzen. Auf einem Bauernhof in Kirchberg kaufte er den Anhänger, dessen Gestell er abschleifen und grün-gelb bemalen musste. Mit Hilfe seines Vaters realisierte er das Holzkonstrukt im Wagen, in das er die Blumeneimer stellt. Letztlich kreierte er das Logo und die Flyer und verteilte diese in der Gemeinde Zuzwil.

Mit diesem Logo weist er auf sein Vorhaben hin. Bild: Zita Meienhofer

Verkaufsstand in Zuzwils Dorfzentrum und Lieferungen nach Hause

Dass er Tulpen verkaufen würde, das war naheliegend, stammt er doch aus der Züberwanger Gärtnerfamilie. Dem Unternehmen kauft er nun die Tulpensträusse ab und verkauft sie weiter an die Kundschaft. Zuzwils Bevölkerung findet die Idee des 15-Jährigen gelungen, die erste Bestellung liess nicht lange auf sich warten. Oliver Fitzi verkauft die Tulpen seit Ende März und noch bis Ostern an den Wochenenden vor dem Zuzwiler Café, liefert sie aber auch nach Hause.

Am ersten Wochenende hatte er die 30 Sträusse, die auf dem Velo und im Anhänger Platz haben, schnell verkauft. Er musste sogar sieben Stück nachliefern. Er sagt:

«Es ist cool. Ich komme mit den Leuten ins Gespräch und es läuft etwas.»

Sogar der Gemeindepräsident und die Frau seines Lehrers hätten bei ihm Blumen gekauft, sagt er nicht ohne Stolz.

Tulpen in den Farben gelb, orange, rot-gelb, rosa und violett hat er dabei. Bild: Zita Meienhofer

Die Blumen diktieren den Zeitplan

Während sich seine Klassenkolleginnen und -kollegen wohl noch im Anfangsstadium ihrer Arbeit befinden, ist Oliver Fitzi mittendrin. Er sagt:

«Ich wusste, dass ich frühzeitig beginnen musste, da ich nach Ostern keine Tulpen mehr verkaufen kann.»

Ob er in den kommenden Monaten noch andere Blumensorten anpreisen wird, das kann er noch nicht sagen. Zumal seine Arbeit noch nicht ganz abgeschlossen ist. Er sagt: «Ich muss noch den schriftlichen Teil machen. Das ist schwieriger, da ich nicht der Schreiber bin.»

Vor den Sommerferien wird er seine Abschlussarbeit in der Schule präsentieren müssen. Dafür nimmt er sein Velo samt Anhänger und unechte Tulpen zur Schule. In einem Fotobuch dokumentiert er seine Arbeit, die er nun im Frühling leistet.

Berufswunsch: Wie der Vater so der Sohn

Dass er Detailhandelsfachmann werden wollte, war für Oliver Fitzi nach dem ersten Mal schnuppern klar. Im Vorfeld interessierte er sich für den Beruf als Elektroinstallateur. Er merkte, dass das nicht sein Metier ist. Sein Vater, der im Detailhandel tätig ist, brachte ihn auf die Idee. Die Schnupperlehre hatte ihn überzeugt und er hat anschliessend in verschiedene Branchen hineingeschaut. Abschliessend sagt er: «Ich freue mich auf die Lehre und bin froh, dass die Schule fertig ist.»

Es ist Samstag und neun Uhr. Oliver Fitzi hat sich beim Dorfcafé eingerichtet. Bild: Zita Meienhofer

«Es ist einfach eine coole Geschichte», sagt Oliver Fitzis Lehrer Daniel Zahner. Die Idee sei nicht nur originell und die Verbindung mit seinem Beruf sehr gut umgesetzt, es sei auch grossartig, mit welchem Effort der Schüler bei der Sache sei. Da spielt es für Daniel Zahner für einmal eine weniger grosse Rolle, wenn der Jugendliche in die schulischen Belange fast keine Zeit mehr investiert.