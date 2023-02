In Züberwangen wurden Bäume gefällt – waren diese schützenswert?

Züberwangen An der Dorfstrasse wurden Anfang Woche vier Bäume gefällt: Erst empörten sich Anwohnende, doch die Bäume sind nicht schützenswert Anfang Woche sind auf einer Wiese neben der Dorfstrasse in Züberwangen vier Bäume gefällt worden. Einige Anwohnende fragten sich, ob die Bäume nicht schützenswert seien. Die Antwort: Nein. Deshalb brauchte der Pächter auch keine Bewilligung. Alain Rutishauser 23.02.2023, 05.00 Uhr

Bisher standen auf einer Parzelle in Züberwangen vier Bäume. Seit Montag sind sie gefällt. Bild: Alain Rutishauser

Am vergangenen Montag bot sich Bewohnenden der Unterdorfstrasse und der Dorfstrasse in Züberwangen kein schöner Anblick. Die vier Bäume auf der angrenzenden Wiese vor ihrer Haustüre, waren verschwunden. An die Bäume, einer davon war rund 100-jährig, erinnern nur noch vier Erdflecke. Rundherum zeugen mehrere Traktorspuren vom Kahlschlag.