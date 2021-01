Zuckenriet Sie liest mit Freude Peter Stamm und isst gern Spaghetti Vongole: Die Bibliothek Sproochbrugg hat eine neue Leiterin Zita Meienhofer leitet neu die Bibliothek Sproochbrugg, die kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek der Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil, in Zuckenriet. In Bibliotheken habe sie sich schon immer zu Hause gefühlt, sagt die Lenggenwilerin. Rossella Blattmann 25.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bücher sind ihre Leidenschaft: Zita Meienhofer ist die neue Leiterin der Schul- und Gemeindebibliothek Sproochbrugg in Zuckenriet. Bild: Rossella Blattmann

«Das kleine Gespenst», sagt Zita Meienhofer wie aus der Pistole geschossen. «Das war mein erstes Lieblingsbuch.» Die energiegeladene 51-Jährige mit den fröhlichen Augen geht über den dunkelgrauen Spannteppich, packt eine schwere, durchsichtige Plastikbox, und stellt bunte Bücher zurück in die Regale. Auch «Das kleine Gespenst», der Kinderbuchklassiker von Ottfried Preussler aus dem Jahre 1966, steht in der Kinder- und Jugendabteilung der Bibliothek im Oberstufenschulhaus Sproochbrugg in Zuckenriet zur Ausleihe bereit.

Bücher und Sprache sind ihre Leidenschaft

Meienhofer ist neue Bibliotheksleiterin der Bibliothek Sproochbrugg. Die Bibliothek Sproochbrugg ist eine kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek der Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil. Sie ist gleichzeitig Schulbibliothek der Oberstufe Sproochbrugg und der Primarschule Zuckenriet.

Seit August 2016 arbeitet Meienhofer, die auch als Journalistin für die Wiler Zeitung tätig ist, als Bibliothekarin in der «Sproochbrugg». Anfang Dezember hat sie die Leitung von ihrer Vorgängerin Antonia Schmid, die in Pension ging, übernommen. «Ich habe Bibliotheken schon immer geliebt», sagt die 51-Jährige, die in Lenggenwil geboren und aufgewachsen ist, und dort heute mit ihrem Mann und ihrem 14-jährigen Sohn lebt. Sie sagt:

«Bücher sind meine Leidenschaft.»

Ein Take-away für Bücher

Meienhofer leitet ein Team von vier Bibliothekarinnen: Nebst ihr selbst sind dies Annika Jud, Martina Kappeler und Fabienne Beer. Eigentlich hätte sie die Leitung bereits im Juli 2020 übernehmen sollen, sagt Meienhofer, und macht eine kurze Pause. «Ende Februar, kurz vor dem Corona-Lockdown, wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert.» Das sei ein Schock gewesen, doch glücklicherweise habe sie von Beginn weg die Diagnose heilbar bekommen und gut auf die Chemotherapie reagiert. Der Tumor habe sich deutlich verkleinert, und ihr gehe es wieder gut. «Wegen meiner Krankheit musste meine Vorgängerin ihren wohlverdienten Ruhestand nochmals um ein halbes Jahr nach hinten verschieben, das war nicht selbstverständlich.»

Während des Lockdowns haben Meienhofers Vorgängerin und ihre Kolleginnen für die Bewohnerinnen und Bewohner von Zuzwil und Niederhelfenschwil einen Lieferservice für Bücher ins Leben gerufen. «Online konnten die Gemeindemitglieder auf der ‹Menukarte› Bücher auswählen, und sie lieferten sie mit dem Auto aus», sagt Meienhofer. Und:

«Anstatt Pizza lieferten wir Bücher – keine Nahrung für den Magen, sondern für die Seele.»

Der Bücherlieferservice sei heute zwar noch aktiv, doch er werde kaum noch genutzt, sagt Meienhofer, da Bibliotheken gemäss Coronareglement des Bundesrates offen bleiben dürften.

Die Leute lesen mehr

Auf dem Ausleihtisch steht eine grosse Flasche Handdesinfektionsmittel, die Sitzgelegenheiten stehen weit auseinander, nicht mehr als fünf Personen dürfen sich im Raum aufhalten: Aufgrund der Pandemie ist auch in der «Sproochbrugg» nicht alles wie gewöhnlich.

So schlimm die Pandemie auch sei, etwas Gutes sei aus all der Tragik herausgekommen. Meienhofer sagt: «Die Leute lesen viel mehr als früher.» Seit Krisenbeginn habe die Bibliothek Sproochbrugg einen deutlichen Anstieg der Ausleihen verzeichnet, sowohl bei den Gemeindemitgliedern als auch bei den Schülerinnen und Schülern.

Peter Stamm und Spaghetti Vongole

Auch wenn Bücher zu ihr und zu ihrem Arbeitsalltag gehören, verschlingt Meienhofer in ihrer Freizeit ein Buch nach dem anderen. «Peter Stamm ist mein Lieblingsautor», sagt sie. «Doch auch andere Schweizer Autoren wie Lukas Hartmann oder Franz Hohler lese ich sehr gern.» Weniger gern habe sie Fantasyromane oder tragische Liebesgeschichten wie jene von Jojo Moyes. «Das ist einfach nicht meins.»

Bücher bestellen, Newsletter verfassen, Leseaktionen planen: Die Arbeit von Bibliotheksleiterin Zita Meienhofer ist vielfältig. Um den Kopf zu lüften, gehe sie oft mit Freundinnen spazieren. «Ich liebe auch das Theater, doch Theaterbesuche sind momentan leider nicht möglich», sagt Meienhofer.

Kommt Meienhofer am Feierabend nach Hause, verwöhnt sie ihr Mann hin und wieder mit einem feinen Essen. «Er ist ein viel besserer Koch als ich», sagt sie und schmunzelt. Seine Spezialität sei Pasta mit Muscheln. Und:

«Wenn mein Mann für mich Spaghetti Vongole kocht, dann bin ich glücklich.»