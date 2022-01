Weil sich ein Mann verletzt hatte, wurde die Polizei an Neujahr in den Büelwald in Zuckenriet gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine grössere Feier ohne Bewilligung und Schutzkonzept im Gange war.

