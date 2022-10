Zuckenriet «Ich konnte nicht so weitermachen wie bisher»: Sharon Holenstein fand einen Weg, wie sie ihren Hof alleine bewirtschaften kann Auf der Wiese hinter ihrem Hof hat Sharon Holenstein aus Zuckenriet 352 Edelkastanienbäume gepflanzt. Diese Plantage sorgt dafür, dass sie Hof und Familie unter einen Hut bringen kann. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

352 Kastanienbäume haben Sharon Holenstein und die Helfenden auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb Freihof in Zuckenriet vor zwei Jahren gepflanzt. Bild: Sharon Holenstein

«Die Kastanienbäume sind etwas Spezielles. Viele kennen sie nicht und haben von ihrer Pflege wenig Ahnung. Da redet mir dann auch niemand drein.»

Mit diesem Satz erklärt Sharon Holenstein, weshalb sie sich für eine Edelkastanienplantage entschieden hatte. Ganz einfach so hatte sie diesen Entscheid allerdings nicht gefällt.

Das Leben der 42-Jährigen, die in Kanada als Tochter von Schweizer Eltern aufgewachsen ist und mit 17 Jahren in die Schweiz kam, nahm vor drei Jahren eine unerwartet unschöne Wende. Im Januar 2019 starb ihr Mann Albert ganz plötzlich an einem Herzinfarkt – einen Tag vor seinem 52. Geburtstag.

Gemeinsam führten sie seit mehr als zehn Jahren den Freihof in Zuckenriet. Er war für den Mastbetrieb und den Obsthandel zuständig, sie unterrichtete Englisch und fotografierte leidenschaftlich und professionell. Und da waren auch noch der Haushalt und die beiden gemeinsamen Töchter Tessa und Vienna – damals im Primarschulalter. Eine strikte Arbeitstrennung gab es nicht, die beiden unterstützten einander, wo es möglich war.

Ein Foto bildete das Schlüsselerlebnis

Nun musste sich Sharon Holenstein entscheiden: Den Hof verpachten oder einen gangbaren Weg finden, damit alle dort leben können. Sie sagt:

«Ich konnte nicht so weitermachen wie bisher, ich konnte nicht die Arbeit von zwei Personen alleine erledigen.»

In den Fotoalben der drei Generationen Holenstein, die bislang auf dem 575 Meter über Meer gelegenen Freihof wohnten, fand sie ein Bild, das sie fesselte. Es war eine Flugaufnahme der Liegenschaft, die mit unzähligen Bäumen umgeben war. Ein Bild aus dem Jahre 1956. Sie sagt: «Das war ein Schlüsselerlebnis, denn von da an wusste ich, dass Bäume auf den Freihof gehören.»

Noch ist die Kastanie unreif und hängt am Baum. Bild: Zita Meienhofer

Bäume sollten es sein, nur die Art kannte sie noch nicht. Nach vielen Gesprächen mit Fachleuten, Bekannten und Freundinnen wusste sie, dass sie Kastanien pflanzen wollte. Sie informierte sich im Tessin, im Bündnerland, im Südtirol, in der Zentralschweiz und im st.-gallischen Murg über diese Baumart und war letztlich davon überzeugt: «Das geht auch in unserer Region.»

Die Obstbäume der bestehenden Anlage wurden fast alle gefällt und der Pflanztag der Kastanien auf den 28. März 2020 terminiert. Alles hatte sie rechtzeitig organisiert, die Helfenden, die Gerätschaften und die 352 Kastanienbäume, die von verschiedenen Baumschulen kamen. Zur Zahl sagt sie:

«Ich wollte nicht einfach einige Bäume pflanzen, denn ich weiss, dass ich mit Verlusten leben muss. Die 52 wählte ich, weil es das Alter von Bert war.»

Nur mit einem hatte sie nicht gerechnet: mit dem Virus. Doch Sharon Holenstein gibt so schnell nicht auf. In Etappen und mit wenig Helfenden, die Abstand hielten, setzte sie ihren Plan um.

Es zeigt sich ein wunderbares Bild mit all den reifen Früchten an den Bäumen. Bild: Sharon Holenstein

Kaum gepflanzt, kam der Schnee, im Mai der Frost und sie bemerkte weitere Konstellationen, die ihre Edelkastanien nicht mochten. Etwa ein Drittel der Bäume begann zu schwächeln, einen Grossteil konnte sie retten, einige mussten ersetzt werden. Sie sagt:

«Es war und ist immer noch ein Lernprozess. Ich muss spüren lernen, was ist Feind, was ist Freund.»

Ein ungesunder Baum. Die Kastanienbäuerin sagt, dass sie spüren lernen muss, was Feind und was Freund ist. Bild: Zita Meienhofer

Protokollieren, was in der Plantage passiert

Bei der Pflanzung bekam jeder Baum nicht nur einen Holzpfahl und ein Schutzrohr, er bekam auch einen Buchstaben samt Zahl. Sharon Holenstein möchte die Übersicht über ihre Plantage haben, wissen, welcher Baum Probleme hat, welchem es gefällt. Sie sagt: «Ich protokolliere, was in der Plantage passiert.» Was ihr ebenso an der Kastanie gefällt, ist die Zeit, die ihr die Baumart lässt. Sie sagt: «Ich habe immer wieder ein Jahr Zeit, um auf die Probleme reagieren zu können.»

Dann zeigt sie auf eines dieser doch schon stattlichen Gewächse und sagt: «Die Blätter dieses Baumes zeigen an, dass etwas nicht stimmt.» Was es ist, weiss sie noch nicht. Es könne ein Mangel an Nährstoffen sein, eine Krankheit oder die Mäuse. Sie sagt: «Wir haben eine Mäuseplage.» Das sei ein grosses Problem und erfordere nicht nur, dass der Boden um die Baumstämme sauber gehalten werden müsse, es bedarf eines regelmässigen Rundgangs durch die Plantage.

Trotzdem: Ihre Freude an der Arbeit ist zu spüren, ihre Freude, etwas zu schaffen, damit sie Hof und Familie zusammenhalten kann. Denn diese hat sich im vergangenen Jahr vergrössert. Mit den Marroni kam auch Thomas. Er, ihr Schwager und ein Berufskollege ihres verstorbenen Mannes hatten sie seit Beginn sehr unterstützt. Sie sagt: «Ohne sie würde ich nicht da stehen, wo ich heute bin.» In Thomas hat sie ihre neue Liebe gefunden, Klein Thomas kam diesen Frühling auf die Welt.

Nicht nur Sharon Holenstein freut sich über das Wagnis in eine Kastanienplantage investiert zu haben, sondern auch ihre Töchter Vienna und Tessa sowie ihr Partner Thomas mit dem gemeinsamen Sohn Thomas. Bild: Zita Meienhofer

Im September und Oktober ist Erntezeit

Zurzeit ist sie mit ihrer Familie mit der Ernte der Früchte beschäftigt. Waren es im ersten Jahr rund drei Kilos, sind es heuer schon 30 Kilos, die sie vom Boden aufgelesen haben. Die Früchte gedeihen am Baum in der stacheligen, grünen Schale. Sind sie reif genug, wird die Schale braun und öffnet sich. Das ist der Zeitpunkt, in dem die Frucht, meist ohne Schale, zu Boden fällt.

Regelmässig werden die am Boden liegenden Früchte geerntet. Bild: Zita Meienhofer

Damit der Geschmack der Frucht intensiver wird, werden die Kastanien etwa für eine Woche ins Wasser gelegt. Bei Sharon Holenstein stehen deshalb in der Scheune verschieden grosse Gefässe, die gefüllt sind mit Kastanien und Wasser. Jedes Gefäss ist mit dem Datum versehen, denn auch die Ernte soll protokolliert sein. Sie sagt: «Dass es dieses Jahr so viele Früchte sind, hatten wir dem Wetter zu verdanken.»

Etwa eine Woche sind die Marroni im Wasser. Bild: Zita Meienhofer

Biodiversität ist der Kastanienbäuerin auch wichtig

Noch hat Sharon Holenstein keine festen Abnehmer für ihre Marroni, zu klein war die Ernte bislang. Sie weiss aber, dass einerseits Regionales, anderseits vor allem Kastanien gefragt sind. Sie sagt:

«Am liebsten würde ich in Unverpackt-Läden liefern, das entspricht meiner Philosophie.»

Das Interesse an Marroni, aber auch an Jungbäumen ist vorhanden. Deshalb wurden diese Pflanzen auch schon aus dem Ausland importiert. Das möchte Sharon Holenstein verhindern, nur schon wegen der Krankheiten, die mitimportiert werden. Sie sagt: «Es ist mir ein Anliegen, dass die Bäume, die in der Ostschweiz stehen, auch aus der Schweiz kommen.» Folglich bietet sie auch Jungbäume zum Verkauf an.

Mit ihrer Kastanienplantage, die aus landwirtschaftlicher Sicht als Obstplantage gewertet wird, hat Sharon Holenstein begonnen, eine neue Existenz aufzubauen. Sie sagt: «Die finanzielle Unterstützung, die es für eine solche Plantage gibt, das kam uns zugute, so mussten wir nicht die Gesamtkosten tragen.»

Sharon Holenstein hat sich auch für diese Baumart entschieden, weil sie Marroni mag. Bild: Sharon Holenstein

Zudem achtete sie auch vermehrt auf den ökologischen Ausgleich, auf die Biodiversität auf ihrem Betrieb. Einige Stämme der gefällten Obstbäume blieben stehen und dienen heute den Vögeln und Insekten. Vogelhäuschen wurden gebaut und installiert und Asthaufen errichtet. Insgesamt sind es knapp 60 Elemente – 36 Vogelhäuser und 18 weitere Objekte –, die auf ihrem Land stehen.

Während des Rundgangs in der Edelkastanienplantage stossen Tessa (14) und Vienna (12) dazu. Sie wissen gut Bescheid über die Bäume und Früchte, sind mit Tatendrang bei den Arbeiten auf dem Feld dabei. Sharon Holenstein wirkt glücklich. Sie hat einen gangbaren Weg gefunden – für sich, für ihre Mädchen und für ihre neue Familie.

