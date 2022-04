Brass Band Zuckenriet vor dem 125-Jahr-Jubiläum

Zuckenriet Ein Musikverein, der seit 125 Jahren besteht und die Jugend im Fokus hat Die Brass Band Zuckenriet feiert Ende Mai ihr 125-Jahr-Jubiläum mit einem Klassentreffen sowie der Organisation des Kreismusiktages. Im Fokus steht aber der Nachwuchs mit dem ersten Auftritt der eigenen Jugendband. Zita Meienhofer 23.04.2022, 17.00 Uhr

Die Brass Band Zuckenriet organisiert Ende Mai den Musiktag des Kreises Wil. Bild: Kurt Zuberbuehler

«Wir haben lange nicht gewusst, ob wir es tatsächlich durchführen können.» Das sagt Pascal Fritsche, Mitglied der Brass Band Zuckenriet. Nun aber herrscht Vorfreude, denn der Musikverein hatte sich Ende Januar entschieden, im Mai ihr dreitägiges Fest zum 125-Jahr-Jubiläum definitiv zu organisieren. Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass der Entscheid richtig war, dass keine besonderen Pandemiemassnahmen mehr getroffen werden müssen.

Schuhmachermeister gründete die Musikgesellschaft

1897 wurde die damalige Musikgesellschaft Zuckenriet gegründet. Initiator war Schuhmachermeister Johann Baptist Klaus. Er konnte sechs weitere Blasmusikinteressierte für seine Idee begeistern. Allmählich gesellten sich weitere Mitglieder dazu, auch aus den Nachbardörfern Niederhelfenschwil und Lenggenwil. 1947 wurde die erste Uniform angeschafft, 1950 die erste Vereinsfahne eingeweiht. Vor vier Jahren gab sich der Verein einen neuen Namen: Brass Band Zuckenriet.

Der Fokus des Festes liegt bei der Jugend

Während der dreitägigen Festivitäten wird das Jubiläum am Freitagabend gefeiert. «Wir wollen allerdings nicht gross in die Vergangenheit zurückblicken», sagt Pascal Fritsche, «wir haben die Jugend und die Zukunft im Fokus.» Denn am Jubiläumsabend tritt die kürzlich ins Leben gerufene Jugendband auf. Seit September des vergangenen Jahres werden unter der Leitung des Dirigenten Matthias Keller und des Perkussionisten Manuel Becker 15 Mädchen und Knaben ausgebildet.

Seit September bildet Matthias Keller Mädchen und Knaben auf Blasmusikinstrumenten aus. Bild: PD

Pascal Fritsche betont:

«Unser Jugendprojekt liegt uns am Herzen. Es ist uns wichtig, dass wir mit dem Nachwuchs unsere Zukunft sichern können.»

Das war in den vergangenen Jahren nicht mehr der Fall. Wie vielerorts hatte auch die Brass Band Zuckenriet Mühe, Jugendliche für das Mitmachen im Musikverein zu gewinnen. Trotzdem schaffte es die BBZ stets, mit speziellen Projekten wie dem «Brassical» 2017 oder dem «Sportpanorama» 2019 an den Unterhaltungsabenden für Aufsehen zu sorgen.

Corona bremste vorerst, nun ist die Motivation wieder da

Besonders hätte auch jenes Ende Februar 2020 sein sollen. Für die Show «Fake News» war alles aufgegleist, der Saal eingerichtet, die Musikantinnen und Musikanten bereit, als der Bundesrat die ersten Pandemiemassnahmen verordnete und den Verein zu einer Absage zwang. Dann kam der Lockdown und das Einstellen von Proben und Auftritten. Pascal Fritsche sagt:

«Es war nicht einfach, die unterschiedlichen Ansichten koordinieren zu können, die Kommunikation war herausfordernd, denn heikle Themen konnten nur via Videokonferenzen und nicht am Tisch besprochen werden.»

Pascal Fritsche, Brass Band Zuckenriet. Bild: PD

Die Motivation für die wiederbeginnenden Proben, vorerst in Kleinformationen, war nicht bei allen Mitgliedern vorhanden, ist glücklicherweise aber wieder zurückgekehrt, was die Band zuversichtlich fürs anstehende Fest stimmt. Allen voran die Nachwuchsmusikanten haben sich von einem regelrechten «Flow» begeistern lassen, proben regelmässig und sind topmotiviert.

Fritsche sagt, dass dies nicht zuletzt der beharrlichen Jugendarbeit von Sandra Trunz, die auch ein Muki-Singen in Zuckenriet anbietet, und Dirigent Matthias Keller zu verdanken.

Klassentreffen und Kreismusiktag

Wie bereits bei den Festivitäten der Brass Band Zuckenriet im 2007 und 2012 planen die Verantwortlichen auch beim 125-Jahr-Jubiläum ein Klassentreffen. 772 Einladungen an 83 verschiedene Jahrgänge wurden versandt. Unter den eingeladenen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften ist der älteste 100-jährig. Anmeldungen sind bereits etliche eingegangen, darunter diejenige eines ehemaligen Schülers mit Jahrgang 1928.

Nach zehn Jahren findet in Zuckenriet wieder der Musiktag des Kreises Wil statt. Dieser ist für die elf Vereine obligatorisch. Als Gastvereine wirken die Musikgesellschaft Niederwil sowie die FEG Brass Band Sulgen mit. Am Morgen wird in der Aula das konzertante Stück bewertet, am Nachmittag die Parade auf der Strasse zwischen Lenggenwil und dem Oberstufenzentrum. Derweil wird die Liberty Brass Band mit einem Konzert über den Mittag für musikalische Glanzpunkte sorgen.

Vereinseigenes Chalet wird in Betrieb sein

In Betrieb sein wird auch das heimelige Chalet der Brass Band Zuckenriet. Vereinsmitglieder haben diesen Holzbau vor einigen Jahren angefertigt und freuen sich immer wieder, wenn das Chalet aufgestellt werden kann. Die Musikantinnen und Musikanten aus Zuckenriet sind zwar in der Anzahl etwas geschrumpft, die Begeisterung für den Verein und die Durchführung eines solchen Festes ist allerdings nach wie vor ungebrochen.

Das dreitägige Fest findet vom Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai 2022, auf dem Areal der Oberstufenschule Sproochbrugg, Zuckenriet, statt. Infos unter: www.bb-zuckenriet.ch