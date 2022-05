Brass Band Zuckenriet feiert Jubiläum und sichert seine Zukunft

Zuckenriet Brass Band sichert sich an der Jubiläumsfeier die Zukunft mit der Gründung der Jugend Brass Band Die Brass Band Zuckenriet feierte am Wochenende ihr 125-Jahr-Jubiläum. Erstmals trat die Jugendformation auf und lässt das Korps optimistisch in die Zukunft schauen. Erfolgreich war der Kreismusiktag für die Formation von Niederhelfenschwil. Zita Meienhofer 29.05.2022, 21.40 Uhr

Die Brass Band Zuckenriet spielte an der Jubiläumsfeier erstmals mit der Jugend Brass Band. Bild: Zita Meienhofer

Seit 125 Jahren gibt es die Brass Band Zuckenriet. Den Start zur dreitägigen Jubiläumsfeier markierte der Freitagabend, als der Verein im Marschtempo auf die Bühne schritt und vor allem seine grössten Fans im Saal, die 15 Kinder der Jugend Brass Band Zuckenriet, lautstark jubelten und klatschten. Der Verein, der 1897 von Schuhmachermeister Johann Baptist Klaus gegründet wurde, steht heute unter der Leitung eines ebenfalls einheimischen Musikers: Matthias Keller.

Der Dirigent der Brass Band Zuckenriet: Matthias Keller. Bild: Zita Meienhofer

Matthias Keller war es auch, der mit Freude und Engagement ein Brass-Band-Programm zusammenstellte, den Verein souverän führte, sich dem Jugendprojekt annahm und die zehn Mädchen und Knaben musikalisch formte. Er sagt: «Es ist mein Heimatverein, er liegt mir am Herzen. Es war für mich klar, dass ich den Verein unterstützen werde.»

Die Perkussionisten bildete Manuel Becker aus, am Freitagabend sorgte Dieter Felix – beide von der Jugendmusikschule Wil-Land – dafür, dass sie den richtigen Rhythmus hatten. Dem Projekt steht die Jugend-Verantwortliche Sandra Trunz vor, die alles koordinierte.

Mit Freude und Liebe an der Musik kann vieles erreicht werden

Viel Freude und Liebe zur Musik, das war das Statement des ehemaligen Dirigenten Christian Sutter. Sutter, dirigierte die damalige Musikgesellschaft Zuckenriet von 1992 bis 2000. Er sagte: «Mit Freude und Liebe zur Musik kann vieles erreicht werden.» Ein Zeugnis davon, war kurze Zeit danach zu hören, als Diego Kienzler, einst von Sutter ausgebildet, das Es-Cornet-Solo in «Demelza» wunderschön spielte. Sutter selber gesellte sich am Jubiläumsabend zu seinen ehemaligen «Vereinsgspänli» und spielte am Konzert mit.

Diego Kienzler gehört der Brass Band Zuckenriet seit Jahren an und spielte das Es-Cornet-Solo bravourös. Bild: Zita Meienhofer

Er war nicht der einzige ehemalige Dirigent, der für das Jubiläum nach Zuckenriet zurückkehrte. Dies taten ebenso – allerdings im Publikum – Bischofzells ehemaliger Stadtpräsident Josef Mattle, der in den 1970er-Jahren den Verein leitete, sowie Thomas Schildknecht und Bruno Krähemann. Nochmals im Korps der Zuckenrieter mitspielen, das taten weitere ehemalige Musikantinnen und Musikanten – wie auch der Vater des aktuellen Dirigenten.

Die Jugend Brass Band Zuckenriet stand bei der Jubiläumsfeier im Mittelpunkt. Bild: Zita Meienhofer

Den Nachwuchs für den Dorfverein begeistern

Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier stand der Nachwuchs. Die Gründung der Jugend Brass Band Zuckenriet soll dem Verein die Zukunft sichern. Mit grosser Begeisterung zeigten die Mädchen und Buben, was sie in den vergangenen acht Monaten gelernt hatten und wie cool musizieren sein kann. Matthias Keller war ebenfalls begeistert und sagte, dass er gerne mit Kindern arbeite und es tatsächlich so sei, dass mit Freude und Liebe für die Musik viel erreicht werden könne. Matthias Keller nennt sein Ziel: «Die Kinder sollen vorerst in der Jugend Brass Band spielen, dann in der Greenhorn Brass und später so im eigenen Verein mitwirken.»

Die fünf Perkussionisten wurden von Manuel Becker ausgebildet und am Jubiläumsabend von Dieter Felix geleitet. Bild: Zita Meienhofer

Die Kinder spielten allerdings nicht nur in der Bläser- und Schlagzeugruppe eine Rolle, sie wirkten auch bei der Realisierung der gelungenen Dekoration eine Rolle. Zudem waren sie die Hauptakteure in den Einspielungen von «Dingsda», wenn Begriffe rund um die Musik zu erklären waren.

Roland Vetsch vom St.Galler Blasmusikverband gratulierte Pascal Fritsche von der Brass Band Zuckenriet zum Jubiläum. Bild: Zita Meienhofer

Gratulationen und ein Blick in die Chronik

Einem Verein, der seit 125 Jahren besteht – was letztlich in der aktuellen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist – soll gratuliert werden. Roland Vetsch vom St.Galler Blasmusikverband blätterte dazu in der Chronik und fand eine Textstelle aus dem Jahr 1952. Dort wird der Verein als sehr gut aufgestellte Musikgesellschaft mit 28 Mitgliedern beschrieben, bei dem ein guter Geist herrsche. Dieser gute Geist soll auch weiterhin herrschen – wie am Jubiläum zu spüren war.

Experte Laurent Zufferrey bewertete die Vereine beim Parademusik-Wettbewerb. Bild: Zita Meienhofer Die Musig Lenggenwil darf sich über einige junge Musikantinnen und Musikanten freuen. Bild: Zita Meienhofer Experte Stefan Roth bespricht sich mit Diego Kienzler, der von der Brass Band Zuckenriet für den Kreismusiktag verantwortlich war. Bild: Zita Meienhofer Die Gastformation aus dem Thurgau, die FEG Brass Band Sulgen. Bild: Zita Meienhofer Die Musikgesellschaft Niederwil und ihr Dirigent Christian Sutter im saphirblauen Anzug. Bild: Zita Meienhofer Dirigent Dominik Eugster von der Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil wirft sogar seinen Tambourmajorstock in die Höhe. Bild: Zita Meienhofer Sie spielten sich auf den zweiten Rang, der Musikverein Uzwil-Henau Bild: Zita Meienhofer Die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil brillierte bei der Parademusik. Bild: Zita Meienhofer Das Publikum am Strassenrand freute sich darüber, dass wieder einmal ein Kreismusiktag stattfinden durfte. Bild: Zita Meienhofer In Reih und Glied marschierte die Jugendmusik Uzwil. Bild: Zita Meienhofer Schwungvoll war die Harmoniemusik Flawil unter der Leitung von Michael Müller unterwegs. Bild: Zita Meienhofer Nachwuchsmusikanten. Bild: Zita Meienhofer Konzentration bei der Musikgesellschaft Oberbüren. Bild: Zita Meienhofer Applaus gab es auch für die Bürgermusik Zuzwil unter der Leitung von Bruno Ritter. Bild: Zita Meienhofer Ein glückliches Musikanten-Ehepaar. Bild: Zita Meienhofer Christian Zwick, Präsident der Musikgesllschaft Niederhelfenschwil, nahm den Wanderpokal entgegen. Bild: Zita Meienhofer

Kreismusiktag am Sonntag: Lob der Experten

Passendes Wetter, eine fröhliche Stimmung und ein bestgelauntes Publikum – was wollten die Musikantinnen und Musikanten am Sonntag beim Kreismusiktag noch mehr? Den Pokal bei der Parademusik. Dieser Wunsch ging für die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil unter der Leitung von Marcel Eggler in Erfüllung. Mit 89,33 Punkten wurden sie Festsieger.

Die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil erreichte auf der Paradestrecke die höchste Punktzahl. Bild: Zita Meienhofer

Rangliste des Musiktags des Kreis Wil Rangliste Die acht Musikvereine des Kreis Wil sowie die Gastvereine aus Niederwil und Sulgen erreichten von jeweils 100 Punkten folgende Bewertung.

Parademusik: 1. MG Niederhelfenschwil, 89,33; 2. MV Uzwil-Henau, 88,33; 3. Musig Lenggenwil / MG Niederwil, je 88; 5. HM Flawil, 86,66; 6. FEG BB Sulgen / JM Uzwil, je 86; 8. MG Oberbüren, 84; 9. MG Bichwil-Oberuzwil / BM Zuzwil, je 83,33. Konzertvortrag (ohne Rangliste): SH Wil, 90; MG Bichwil-Oberuzwil, 84,5; MG Niederhelfenschwil, 82,5; BM Zuzwil, 80; MG Oberbüren, 79; JM Uzwil, 74,5; HM Flawil, 86,5; FEG BB Sulgen, 91,5, Musig Lenggenwil, 84; MV Uzwil-Henau, 88.5.

Die Konzertvorträge am Vormittag wurden wohl bewertet und sind eine Standortbestimmung für die Vereine, es wird allerdings keine Rangliste geführt. Die Brass Band Zuckenriet hat sich allerdings etwas Besonderes einfallen lassen. Sie organisierte einen grossen goldenen Pokal für die beste Bewertung im Kreis Wil. Somit ging der Pokal an die Stadtharmonie Wil, die unter der Leitung von Andreas Signer 90 Punkte erreichte.

Gross ist die Freude bei der Präsidentin der Stadtharmonie Wil: Katja Bürkler erhielt aus den Händen von Roland Vetsch den Siegerpokal. Bild: Zita Meienhofer

Sieger wurden wohl aber alle teilnehmenden Vereine. Denn, Laurent Zufferrey aus Sion, neben Stefan Roth und Roger Hasler einer der drei Experten, attestierte den Vereinen des Kreis Wil sehr gute Arbeit geleistet zu haben. Er sagte: «Nach zwei Jahren Pandemie spielen sie alle auf einem guten Niveau. Da dürfen sie zufrieden sein mit ihren Leistungen.»

Für 25-jähriges Musizieren wurden Fabienne Hälg (links) und Andrea Chiavi von der Musikgesellschaft Oberbüren sowie Peter Hengartner von der Brass Band Zuckenriet geehrt. Bild: Zita Meienhofer