Neuer Weg zur Zuckenrieter Lourdesgrotte

Zuckenriet Behindertengerechter Zugang zur Zuckenrieter Lourdesgrotte Am 26. Mai 1935 weihte Bischof Dr. Aloisius Scheiwiler von St.Gallen die Lourdesgrotte Zuckenriet ein. Alljährlich wird seither an jedem Sonntagnachmittag im Mai eine Andacht durchgeführt. Jetzt wurde der Weg dahin auch Menschen mit Handicap geebnet. Ernst Inauen 22.04.2022

Der neue Weg zur alten Grotte. Bikld: Ernst Inauen

Grotten haben als Stätten der Andacht und Marienverehrung in der katholischen Kirche seit der Erscheinung der Jungfrau Maria in Lourdes eine besondere Bedeutung. In zahlreichen Gemeinden wurden Nachbildungen der viel besuchten Gedenkstätte im südfranzösischen Wallfahrtsort angelegt. Dort erschien nach Überlieferungen 1858 die Jungfrau Maria dem Bauernmädchen Bernadette in der Felsenhöhle Massabielle.