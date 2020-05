Zu interaktiv, zu viele Helfer über 65: Warum viele Museen im Fürstenland und im Toggenburg mit der Wiedereröffnung abwarten Nächste Woche dürfen Museen ihre Türen wieder öffnen. Doch nicht allen ist es möglich, die Schutzvorgaben einzuhalten. Tobias Söldi 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Glocken bleiben stumm: Auch das Erlebnishaus «Klangschmiede» in Alt St.Johann bleibt bis mindestens am 8. Juni geschlossen. Bild: Urs Bucher

Gross war die Freude unter den Freundinnen und Freunden der Kunst, gross die Motivation bei den Museumsbetreibern, als vergangene Woche bekannt wurde, dass die Kulturinstitutionen demnächst, ab dem 11. Mai, ihre Türen wieder öffnen dürfen – einige Wochen früher als erwartet.

Doch der bald wieder mögliche Kunstgenuss wird getrübt. Der Verband der Museen der Schweiz (VMS) hat am 30. April ein Grobkonzept herausgeben, das regelt, was die Museen bei ihrer Wiedereröffnung berücksichtigen müssen.

Die Massnahmen sind einschneidend: Da geht es unter anderem um Hygienevorschriften, um Abstandsregeln und den Umgang mit Menschen, die einer Risikogruppe angehören. Die Museen sind aufgefordert, das Grobkonzept als Grundlage für ein individuelles Schutzkonzept zu übernehmen.

Zu viele Helferinnen und Helfer aus der Risikogruppe

Doch längst nicht allen Institutionen im Toggenburg und im Fürstenland ist es möglich, diese Massnahmen einzuhalten. Mühe bereitet vielen die Anweisungen bezüglich der gefährdeten Personen. Gemäss dem Grobkonzept des Verbandes dürfen über 65-Jährige «keiner Gefahr ausgesetzt werden». Für Aufgaben, bei denen der Kontakt mit anderen unvermeidlich ist – etwa an der Kasse, als Museumsführerin oder Museumsführer, als Aufsichtsperson – müssen also jüngere Personen gefunden werden.

«Es wäre uns eine grosse Freude, wenn wir wieder loslegen könnten», sagt zum Beispiel Marianne Nüesch, Betriebsleiterin des Ackerhus in Ebnat-Kappel. Aber, bedauert sie:

«Bei uns sind die meisten Helferinnen und Helfer über 65 Jahre alt. Wir dürfen daher nicht öffnen.»

Und die Suche nach jüngeren Personen lohne sich kaum, sei es doch ohnehin schon schwierig genug, Leute zu finden, die sich ehrenamtlich im Museum engagieren. Das Ackerhus bleibt daher vorerst geschlossen. «Wir warten den nächsten Lockerungsschritt ab», sagt Nüesch.

Dafür heisst das Museum einen Gast willkommen: Am Sonntag, 10. Mai, spielt Christian Gautschis auf den Hausorgeln des Museums – ohne Publikum, das Konzert wird aber live übertragen.

Ein virtueller Rundgang zur Überbrückung

Das gleiche Problem hat die Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig. «Wir sind in der besonderen Situation, dass wir das Museum ausschliesslich mit Freiwilligen über 65 Jahre betreiben», sagt Leiter Andreas Hinterberger. Um ein Konzept zu entwickeln, das die Auflagen erfüllt, brauche man daher mehr Zeit. Geplant ist die Wiedereröffnung am 6.Juni.

Roland «Tschiibii» Grossenbacher Bild: Ralph Ribi

Und auch das Rock-und-Pop-Museum in Niederbüren wartet aus demselben Grund die Wiedereröffnung ab. «Unsere Guides gehören der Risikogruppe an», sagt Roland «Tschiibii» Grossenbacher. Und:

«Bei uns kommen die Gäste in grossen Gruppen, das Gruppenerlebnis steht im Zentrum.»

Das Einhalten der Abstandsregeln wäre daher kaum möglich. Das hat Grossenbacher dazu veranlasst, sein Museum erst am 3. August wieder zu öffnen – weitere Lockerungen hin oder her. «Überstürzen bringt nichts. Wir bereiten in den kommenden Monaten alles so vor, dass wir im August positiv starten können», sagt er. Immerhin: Musikfans können bis dahin auf der Website des Museums einen virtuellen Rundgang machen.

Das Ortsmuseum Flawil hingegen öffnet am nächsten Sonntag, 17. Mai, wieder. Die Dauerausstellung bleibt zwar noch geschlossen, dafür kann die Sonderausstellung mit Werken der Toggenburger Künstlerfreunde Johann Ulrich Steiger und Walther Wahrenberger während erweiterter Öffnungszeit von 13.30 bis 18Uhr besucht werden. Auch Urs Schärli, Vereinspräsident, sagt:

«Die Wiedereröffnung steht und fällt mit Helferinnen und Helfern, die nicht der Risikogruppe angehören. Das ist eine grosse Herausforderung.»

Erlebnis versus Schutzkonzept

Martin Sailer, Projektleiter Klangschmiede und Klangweg. Bild: PD

Lange unklar war, wie es nächste Woche bei der Klangwelt Toggenburg weitergehen soll. Man befinde sich im Austausch mit Fachleuten vom Museumsverband, hiess es Anfang der Woche. Denn, so Martin Sailer, Projektleiter Klangschmiede und Klangweg:

«Wir sind ein Erlebnishaus. Bei uns ist Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht.»

Mit den Vorgaben des Schutzkonzeptes lässt sich dies aber kaum vereinbaren. Geschäftsleitung und der Stiftungsrat haben denn auch beschlossen, die nächsten Lockerungsschritte abzuwarten. So bleiben das Erlebnishaus Klangschmiede und der «Klang Escape Room» geschlossen, Kurse werden ebenfalls keine angeboten. Für den «Klangweg» ist die Wiederinbetriebnahme der Bergbahnen massgebend.

Bis zur Normalität dauert es noch

Ähnliche Bedenken treffen auch auf das «Chocolarium» in Flawil zu, die besuchbare Schokoladenfabrik von Maestrani. «Bei uns sind Interaktivität und Berührungen wichtig», sagt Marketingleiterin Irène Dumas. Vor allem aber sehe man das Chocolarium als Stätte der Unterhaltung und weniger als klassisches Museum – und gemäss Bundesentscheid kommen diese erst beim nächsten Lockerungsschritt vom 8.Juni zum Zuge. «Wir wollen im Sinn des Bundesrates handeln», sagt Dumas.

Der Erlebnisrundgang bleibt darum genauso geschlossen wie das Café, Kurse werden ebenfalls noch keine angeboten. Der Schoggi-Shop hingegen wird wieder eröffnet.

Kuratorin Christelle Wick. Bild: Sascha Erni

Einzig das Toggenburger Museum in Lichtensteig nimmt seinen Betrieb ab 17. Mai wieder normal auf – zumindest soweit dies das Schutzkonzept erlaubt. Kuratorin Christelle Wick sagt:

«Zu uns kommen ohnehin nicht so viele Besucherinnen und Besucher auf einmal, weshalb das Einhalten des Schutzkonzeptes kein Problem darstellt.»

Trotzdem: Bis die Normalität in der Museumslandschaft wieder Einzug hält, dauert es noch.