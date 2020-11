Zu hoch und zu dicht: Degersheimer wehren sich mit roten Ballonen gegen den vorgeschlagenen Rahmennutzungsplan Mit einer Visualisierungsaktion wehrten sich am Samstag Mitglieder des Referendumskomitees gegen die Nutzungsplanung in Degersheim. Christoph Heer 08.11.2020, 12.00 Uhr

Die Befürchtung des Referendumskomitees: So könnte es bei Annahme des Baureglements an der Mühlefeldstrasse in Degersheim zukünftig aussehen. Bild: Christoph Heer

Rote Ballone über der Mühlefeldstrasse, der Meisenstrasse, der Sonnenbergstrasse, der Freudenbergstrasse und in Wolfertswil. Sie alle visualisieren die Ausmasse der künftig zulässigen Baukörper, sollte vom Souverän das neue Baureglement am 29. November an der Abstimmungsurne gutgeheissen werden. Das Referendumskomitee wehrt sich und will die Bevölkerung informieren.