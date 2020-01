Zu eng für E-Bike-Fahrer? Der Knoten Industrie Haslen in Oberbüren steht in Kritik Das Tiefbauamt überprüft die Beanstandung. Tobias Söldi 14.01.2020, 05.00 Uhr

Die kritisierte Stelle: Die Einfahrt des neuen Rad- und Fussweges zwischen Laternenmast und Baum soll zu eng sein. Bild: PD

Die neue Kreuzung ins Industriegebiet Haslen in Oberbüren ist fertiggestellt – und Peter Isenring irritiert über das Resultat. «Ist das keine Fehlplanung?», fragte der Oberbürer kürzlich provokativ in einem Leserbrief an die Wiler Zeitung.