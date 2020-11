Zonenplan und Baureglement vor der Abstimmung: Gemeindepräsidentin Monika Scherrer erklärt, warum der Degersheimer Dorfkern auch künftig dörflich bleiben wird Von wegen trockene Materie: Der überarbeitete Zonenplan sowie das neue Baureglement lassen in Degersheim die Emotionen hochgehen. Dies zeigte sich an der kürzlichen Informationsveranstaltung zur Referendumsabstimmung vom 29. November. Viele Fragen wurden damals beantwortet, einige aber blieben offen. Bis jetzt. Andrea Häusler 12.11.2020, 17.00 Uhr

Bauliche Verdichtung ja, aber nicht so, finden die Initianten des mit 508 Stimmen zu Stande gekommenen Referendums. Sie befürchten einen Verlust der Wohn- und Lebensqualität. Denn mit dem Wegfall der Ausnützungsziffer, der Geschosszahl, der Gebäudetiefe und des grossen Grenzabstandes sowie der grösseren Gesamthöhe werde das zulässige Bauvolumen stark vergrössert. Der weitgehende Verzicht auf die vom Kanton zur Verfügung gestellten Regelungsinstrumente ermögliche mehr als eine Verdoppelung der Bauvolumen je Grundstück. Eine Freiheit, die von Investoren bei Neu-, insbesondere aber auch bei Ersatzbauten ausserhalb des geschützten Dorfkerns zum Nachteil des dörflichen Gesamtbilds ausgenützt werde.

Schon heute könnte hier höher gebaut werden. Die Einfamilienhäuser stehen in der zweigeschossigen Wohnzone. Neu soll das Gebiet der dreigeschossigen Wohnzone zugewiesen werden. Bild: Christoph Heer/7. November 2020

Im Interview nimmt Gemeindepräsidentin Monika Scherrer zu bisher unbeantworteten Fragen des Referendumskomitees Stellung, begründet, und beschwichtigt. Von der Arbeit des Gemeinderats ist sie überzeugt. Das sind auch die bürgerlichen Ortsparteien sowie die regionale Arbeitgebervereinigung und der Hauseigentümerverband Degersheim. Sie empfehlen der Bürgerschaft, dem Zonenplan und dem Baureglement zuzustimmen.

Am vergangenen Samstag haben Vertreter des Referendumskomitees die künftig möglichen Gebäudehöhen mit Ballonen visualisiert. Wie realistisch sind die entstandenen Eindrücke?

Die Erhöhung der Gesamtgebäudehöhe beträgt maximal 1,50 Meter. Die Liegenschaften im Bild vom Samstag befinden sich heute in der zweigeschossigen Wohnzone (neu W11.5), sind jedoch nur mit Einfamilienhäusern überbaut. Dieses Gebiet, östlich des Schwimmbades, wird nun in die dreigeschossige Wohnzone (neu W14.5) aufgezont. Aufgrund seiner Nähe zum Bahnhof eignet es sich bestens für eine Innenentwicklung.

Eines der Ziele der genannten Innenentwicklung ist auch eine Erhöhung der seit Jahrzehnten stagnierenden Bevölkerungszahl. Wo primär soll Wohnraum für Neuzuzüger entstehen?

Ein massvolles Bevölkerungswachstum ist für jede Gemeinde wichtig. Innerhalb der Gemeindegrenzen gibt es noch fünf nennenswerte Baulücken. Deren Grundeigentümer haben sich verpflichtet, diese innert nützlicher Frist zu überbauen.

Danebst wird es mittelfristig den einen oder anderen Ersatzneubau geben. Kleinere Baulücken dürften nach und nach geschlossen werden.

Zurück zu den Gebäudehöhen. Weshalb wurden diese auch für einen grossen Teil des Ortsbildschutzgebietes nach oben angepasst?

Monika Scherrer, Gemeindepräsidentin, Degersheim

Im Ortsbildschutzgebiet wurden keine Zonenänderungen vorgenommen. Die maximale Ausnützung der Gesamthöhe wird bereits heute durch die rechtskräftige Schutzverordnung unterbunden. Eine Erhöhung der Gesamthöhe ist deshalb für das Ortsbildschutzgebiet nicht relevant.

Wie will der Gemeinderat verhindern, dass sich das Dorf mit den neuen Bestimmungen – speziell bei Ersatzbauten im bebauten Raum – den heutigen Charme verliert?

Wie gesagt, untersteht ein grosser Teil Degersheims dem ISOS (Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz). Hier gelten besondere, übergeordnete Vorschriften, die den Erhalt des dörflichen Charakters garantieren.

Das Referendumskomitee befürchtet einen Verlust der Fernsicht für die Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums Steinegg aufgrund der neuen Wohn- und Gewerbezone entlang der Hauptstrasse.

Die Parzelle Nr. 92, welche unterhalb des Wohn- und Pflegezentrums Steinegg liegt, befindet sich – wie das Wohn- und Pflegezentrum auch – in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Hier gilt neu eine Gesamthöhe von 16 Metern. In der topografisch tiefer liegenden Wohn- und Gewerbezone, in welche die Wohnhäuser an der Hauptstrasse neu zu stehen kommen, gilt eine Gesamthöhe von 14,5 Metern.

Wie wird der langfristige Erhalt der Grünflächen im Siedlungsgebiet – besonders auch für Bäume – sichergestellt?

Mittels der «Schutzverordnung Natur». Diese befindet sich in Erarbeitung und ist in Vorprüfung beim Kanton.

Warum wird das Bahnhofpärkli einer Schwerpunktzone für eine bauliche Entwicklung zugewiesen, wenn der Gemeinderat diese Grünfläche doch erhalten will?

Das Bahnhofpärkli war Bestandteil des Studienauftrags «Entwicklung Bahnhofgebiet». Aus allen drei Projekten des Studienauftrages ist der Erhalt des Bahnhofspärklis ersichtlich.

Dient es Familien, wenn Flächen für Spiel- und Begegnungsflächen von 20 auf 10 Prozent reduziert werden oder gegen Geld auf deren Erstellung verzichtet werden kann?

Die effektive Reduktion der Begegnungsfläche gegenüber der heutigen Regelung beträgt rund 5 Prozent. Die Berechnung im bestehenden Baureglement geht von 20 Prozent der «anrechenbaren Geschossflächen» (Bruttogeschossflächen) aus. Im neuen Reglement liegt dieser Bestimmung die «Geschossfläche, welche dem Wohnen dient», zugrunde. Diese umfasst eine wesentlich grössere Fläche als die bisherige Bruttogeschossfläche. Die Ersatzabgabe wird für die Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Begegnungsplätze verwendet. Die Grundeigentümer haben nur dann die Möglichkeit, einen Ersatzbeitrag zu leisten, wenn öffentliche Spiel- und Begegnungsplätze in angemessener Distanz bereits vorhanden sind.

Sollen an Hanglagen tatsächlich Mehrfamilienhäuser mit Fassadenhöhen von bis zu 20 Meter zulässig sein?

Eine Fassadenhöhe von 20 Metern ist auch an der steilsten Hanglage nicht möglich. Zum einen sind an Hanglagen keine Zonenplanänderungen vorgenommen worden, die grössere Höhen zulassen würden. Die W11.5 (vormals W2) ist dementsprechend massgebend. Bei einer maximalen Gesamthöhe von 11,5 Metern resultiert talseitig eine Fassadenhöhe, die nicht in den Bereich der 20 Metern kommt. Zudem sind gemäss neuem Baureglement Abgrabungen von höchstens 1,6 Metern erlaubt. Damit wird sichergestellt, dass keine zusätzlichen Untergeschosse freigelegt und somit übergrosse Fassaden erreicht werden können.

Ist es zweckmässig, bis zu 14,5 Meter hohe Gebäude im Abstand von einem Meter zur Landwirtschaftszone erstellen zu dürfen?

Der verminderte Grenzabstand von einem Meter zur Landwirtschaftszone ist bereits heute für alle Zonen möglich.

Weshalb wird in Wohngebieten ausserhalb des Dorfzentrums auf die Einführung einer angemessenen Baumassenziffer verzichtet?

Im übergeordneten Planungs- und Baugesetz wurde die Ausnützungsziffer ersatzlos gestrichen. Der Gemeinderat hat deshalb bewusst auf die Einführung einer Baumassenziffer verzichtet. Die Qualität der Bauten wird durch die Wohnhygienevorschriften sichergestellt.

Das Interview wurde schriftlich geführt.