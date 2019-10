Zitronengrassuppe als letztes Stargericht: Flawil kürt

heuer keinen Suppenstar Der Kulturverein Touch Flawil bricht mit einer Tradition: 2019 wird kein Suppenstar gekürt. Dafür lockt anderes. Andrea Häusler

Kurt Fröhlich, hier mit seinem Stück «Heimatspiel»Bild: Urs Jaudas

Meite Wietlisbach aus Degersheim ist die vorläufig letzte, die den Titel «Flawiler Suppenstar» tragen darf. Mit der sechsten Staffel vom vergangenen November beendet der Kulturverein Touch den fast schon traditionellen Talentwettbewerb um den besten Suppenkoch, beziehungsweise die Suppenköchin des erweiterten Dorfkreises. Zumindest vorläufig. Denn von einem definitiven Aus will «Touch»-Präsidentin Monika Bochsler (noch) nicht sprechen, lieber von einem Unterbruch von unbekannter Dauer.

Über das nun auf Eis gelegte Projekt sagt sie: «Der «Suppenstar» sei kein Selbstläufer gewesen. «Bereits von Anbeginn weg mussten wir aktiv auf mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugehen und sie motivieren, ihr Können am Herd im Rahmen dieses Wettbewerbs beurteilen zu lassen.» Die Rekrutierung von Kochtalenten sei in den vergangenen Jahren aber noch anspruchsvoller geworden. Obwohl das Wettkochen stets eine volle Gaststube, unterhaltsame Stunden und Gaumenfreuden beim Degustieren unbekannter Suppenspezialitäten ermöglicht habe, wolle man etwas neuem Platz geben. «Wenn es etwas länger gab, heisst das ja nicht, dass es das immer geben muss», meint sie lachend.

Erwachsenen-Märchen und Sutter’s Küche

Das Neue ist ein Märchen-Dinner oder eben «Märchen-Schmaus, als den der Flawiler Kulturverein den «Genussabend der besonderen Art» vom 2. November bezeichnet. Abgestimmt auf die Geschichten und Märchen von Kurt Fröhlich vom Herisauer Figurentheater Fährbetrieb werden die Gäste vom Flawiler-Hobbykoch Mischa Sutter bekocht.

Ob einmalig oder öfter ist offen

Der «Fährbetrieb» war ursprünglich als «Figuren-, Schatten- und Tanztheater» gedacht, entwickelte sich aber bald zum eigentlichen Figurentheater. Puppen, Schatten, Schauspiel, Masken, Tanz, Trickfilm, Skulptur – vieles fand Eingang in die bisher weit über 30 Produktionen für Kinder oder für Erwachsene, aber auch Bücher, Ausstellungen, Installationen entstanden, Märchen-Erzählprojekte usw. Kurt Fröhlich spielt regelmässig in verschiedenen Städten der Schweiz, ist aber auch in mehreren europäischen Ländern ein gern gesehener Gasterzähler. Der Märchen-Schmaus ist ein Versuch, sagt Monika Bochsler. Wie die kulinarisch umrahmten Erwachsenen-Märchen beim Publikum ankommen wird, werde sich zeigen. Der Ticketverkauf über www.eventfrog.ch, beziehungsweise den Claro Flawil ist erst angelaufen. Die Teilnahmerzahl ist begrenzt. Unabhängig von der Nachfrage und dem Erfolg des Herbstevents sei völlig offen, womit der Kulturverein Touch sein Publikum im nächsten Jahr überrascht. «Entschieden wird an der Programmsitzung im Frühjahr 2020», sagt Monika Bochlser.

Hinweis

«Märchen-Schmaus» im Flawiler «Ochsen» findet am Samstag, 2. November, 18.45 statt. Türöffnung ist um 18.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.