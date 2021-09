Gemeinden setzen bei politischen Informationsanlässen auf 3G

Zertifikatspflicht Zertifikat als Eintrittskarte zu politischen Informationsanlässen: Warum die Gemeinden im Online-Zeitalter auf «3-G» setzen Zwei Beispiel-Gemeinden, eine Regelung: In Zuzwil findet heute Mittwoch eine Informationsveranstaltung zum Sanierungsprojekt Dorfbach statt, in Kirchberg ein Infoanlass zur Bushaltestelle Zentrum. Beiderorts ist der Zugang nur mit Zertifikat möglich. Warum? Andrea Häusler und Simon Dudle 28.09.2021, 17.00 Uhr

Wer sich heute in Zuzwil und Kirchberg an öffentlichen Veranstaltungen über gemeindepolitische Themen informieren will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen können. Bild: Keystone

Masken, Abstand und das Führen von Kontaktlisten genügen nicht mehr. Seit dem 13. September ist – von einigen Ausnahmen abgesehen – bei Veranstaltungen im Innenbereich ab einer Teilnehmerzahl von 50 Personen eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung oder ein negatives Testergebnis mit Zertifikat zu belegen. Dafür entfällt die Maskenpflicht. Diese Vorgaben gelten auch für Anlässe zur politischen Meinungsbildung, unter denen die Informationsveranstaltung zur Bushaltestelle Zentrum in Kirchberg sowie jene über den Hochwasserschutz des Zuzwiler Dorfbachs subsumiert werden können.

Besser als Interessierte nach Hause zu schicken

«Wir wissen im Voraus nicht, wie viele Personen teilnehmen. Da beim letzten Informationsanlass zu diesem Thema – bereits damals mit Schutzmassnahmen – mehr als 50 Personen anwesend waren, müssen wir davon ausgehen, dass dies am 29. September nicht anders sein wird», begründet Ratsschreiber Peter Minikus den Entscheid des Kirchberger Gemeinderats. Und er ergänzt:

«Die Alternative zu einer Durchführung mit Zertifikatspflicht wäre gewesen, den Zugang zu schliessen, sobald 50 Personen vor Ort sind.»

Die Folge: Man hätte weitere Interessierte nach Hause schicken müssen. «In der Beurteilung dieser beiden Varianten erachten wir die Durchführung der Veranstaltung mit Zertifikatspflicht als bessere Lösung», sagt Minikus.

Peter Minikus, Ratsschreiber, Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Erfahrungen mit einer dritten Variante hatte Kirchberg am 27. Januar dieses Jahres gemacht. Der Informationsanlass im Vorfeld der Urnenabstimmung über die Schulraumerweiterung und den Neubau der Mehrzweckhalle Sonnenhof war als reine Online-Veranstaltung durchgeführt worden. Damals, sagt Peter Minikus, sei die Ausgangslage anders gewesen: «Es gab keine Alternative. Jetzt kann jeder, der möchte, physisch teilnehmen: geimpft, genesen oder – nach wie vor gratis – getestet.»

Gleichzeitig macht er klar, dass eine professionelle Onlineübertragung, die idealerweise auch den virtuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit bietet, sich einzubringen, mit Kosten verbunden ist. Wobei die Anforderungen bei Hybrid-Veranstaltungen mit physisch und virtuell anwesenden Personen nochmals anders und nicht mit dem Anlass vom vergangenen Januar vergleichbar seien.

Die Bürgerinnen und Bürger spüren

Zoom-Meeting statt Zertifikatsveranstaltung – das war auch in Zuzwil keine Option, wie Gemeindepräsident Roland Hardegger sagt. Obwohl man darüber diskutiert habe.

Roland Hardegger, Gemeindepräsident, Zuzwil. Bild: PD

Am Mittwoch gehe es darum, der Bevölkerung Einblick in die Arbeit der eingesetzten Projektgruppe zu geben sowie deren Erkenntnisse zu präsentieren und nicht um einen Anlass zur politischen Entscheidungsfindung. Dabei sei es auch wichtig, die Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen, um ein Stimmungsbild zu erhalten. Auch Hardegger sagt:

«Die Covid-Tests sind weiterhin gratis, also kann jedermann teilnehmen, unabhängig vom Impfstatus.»

Ausserdem werde, so Roland Hardegger, die Powerpoint-Präsentation samt einem Katalog mit ausgewählten Fragen zum Nachlesen auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Keine Zertifikatspflicht für Workshop und Bürgerversammlungen

Nach der heutigen Informationsveranstaltung in Kirchberg, ist für den 30. September ein Workshop zum Thema Neuorganisation der Gemeinde und Schule in Gähwil angesetzt. «Für diesen mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von den geltenden Coronabeschränkungen vorgängig anmelden», sagt Peter Minikus. Die Frist dafür sei abgelaufen und es stehe fest, dass weniger als 50 Personen anwesend sein würden. «Deshalb wird diese Veranstaltung ohne Zugangsbeschränkung auf Personen mit Zertifikat durchgeführt», sagt Minikus, betont aber, dass die herkömmlichen Schutzbestimmungen wie Maskenpflicht, Hygienemassnahmen etc. eingehalten und auf die Konsumation von Speisen und Getränken verzichtet werden müsste.

Für die anstehenden Bürgerversammlungen, beispielsweise die Gemeindeversammlung zum Budget 2022 in Flawil vom 30. November, sind unabhängig von der Teilnehmerzahl von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Allerdings unter Einhaltung der bekannten Schutzmassnahmen.