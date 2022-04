Vandalismus in Wil: 12'000 Franken für Sicherheitspatrouillen

Zerstörungswut «Die Vandalismus-Saison steht noch bevor»: Der Wiler Stadtrat spricht nach mehreren Sachbeschädigungen 12'000 Franken für zusätzliche Sicherheitspatrouillen Erst vor kurzem wurden rund um den Stadtweier Sprayereien entdeckt. Immer wieder gibt es in Wil Fälle von Vandalismus. Aktuell bewegen sich die Zahlen zwar laut Polizei etwa im Schnitt im Vergleich zu den Vorjahren. Dennoch will die Stadt Wil etwas dagegen unternehmen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 21.04.2022, 17.30 Uhr

Mitte April kam es bei der öffentlichen Toilettenanlage beim Wiler Stadtweier zu Sprayereien. Bild: PD

Graffiti in öffentlichen Toilettenanlagen, gesprengte Briefkasten, eingeschlagene Oblichter: Immer wieder kommt es in der Stadt Wil zu Vandalismus. Im April informierte die Stadt über einen grösseren Vandalenakt. Über 25 Sprayereien gab es rund um den Stadtweier, auch bei der öffentlichen Toilettenanlage.

Schon im Januar hatte die Stadt von vermehrten Sachbeschädigungen wie Brandstiftung sowie Sprayereien beim Lindhofschulhaus, Mattschulhaus und Weier berichtet. Im März musste zudem die Oberstufe Lindenhof wegen eines Feuers auf der Toilettenanlage evakuiert werden. Ob es sich um Brandstiftung handelte, wird noch abgeklärt.

Schwankungen bei der Anzahl Fälle

Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation Stadt Wil. Bild: PD

Die Stadt hat aber nun beschlossen, den Einsatz von Sicherheitspatrouillen zu erhöhen, wie es auf Anfrage heisst. Doch nimmt der Vandalismus in der Stadt Wil wirklich zu? «Es sind Wellenbewegungen», wie es von der Stadt Wil und der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage heisst. Im Januar und April sei es zu grösseren Vandalenakten gekommen, sagt Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil. «Innerhalb von kurzer Zeit haben sich die Vorfälle gehäuft.» Vor allem Sprayereien und Brandstiftungen hätten zugenommen. Bei schönem Wetter gebe es mehr Vandalismus. Gemperle sagt:

«Die ‹Vandalismus-Saison› steht also erst noch bevor.»

In wärmeren Monaten passiert mehr, bestätigt auch Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Beim Vandalismus kommt es immer zu Schwankungen.» Es sei auch immer eine Frage des Anzeigeverhaltens. Im 2022 ist es in der Stadt Wil bisher zu 58 Sachbeschädigungen gekommen. Der Sachschaden belaufe sich bisher auf etwa 30'000 Franken. Im Vorjahr seien es 160 mutwillige Beschädigungen gewesen, im Jahr 2020 193. Damit liegt die Zahl für 2022 bis jetzt etwa im Schnitt.

Kameras könnten ein Thema werden

Durchschnittliche Anzahl Fälle hin oder her: Man akzeptiere ein solches Verhalten nicht, wie es in den Mitteilungen der Stadt im April und im Januar hiess. Jede Straftat werde zur Anzeige gebracht. Doch bei diesen Massnahmen soll es nicht bleiben. Der Stadtrat hat in einem ersten Schritt eine unvorhergesehen Ausgabe von über 12'000 Franken für den Einsatz von zusätzlichen Sicherheitspatrouillen gesprochen. Weitere Massnahmen seien in Bearbeitung, sagt Philipp Gemperle.

Zudem setzt sich eine departementsübergreifende Arbeitsgruppe mit dem Thema Vandalismus auf dem Areal Lindenhof auseinander. Diese sei zum Schluss gekommen, dass mit einer entsprechenden Beschilderung und einem verstärkten Einsatz von Sicherheitspatrouillen versucht werden soll, den Vandalismus einzudämmen. Die Massnahmen werden in einem Jahr überprüft. Gemperle sagt weiter:

«Sollte die gewünschte Wirkung nicht erzielt werden, wird allenfalls eine elektronische Überwachung in Erwägung gezogen.»

Auffallend oft wird öffentlich uriniert

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Kantonspolizei St.Gallen werde auf die wärmere Jahreszeit hin während der Ausgeh- und Pendlerhauptzeiten vermehrt Präsenz markieren, sagt der Polizeisprecher Florian Schneider. Die Polizei werde zudem vermehrt Personenkontrollen durchführen, um «Personen aus ihrer Anonymität herausholen». Bei Vandalismus bestehe oft das Problem, dass wohl am Tatort Spuren gefunden, aber nicht einer Person zugewiesen werden können, sagt Schneider. Nur etwa einen Viertel der Fälle könne man aufklären, teilweise auch erst Jahre später.

Nebst dem Stadtweier, der Altstadt, der Fussgängerzone und den Schulen komme es am Bahnhof oft zu Vandalismus, sagt Schneider. Auffallend viele Meldungen gebe es in Wil wegen öffentlichen Urinierens am Bahnhof. 20 Meldungen seien seit Januar eingegangen. Am Bahnhof Wil gibt es eine Toilettenanlage, deren Benützung einen Franken kostet.

Auch an den Hauptachsen der Stadt komme es immer wieder zu Delikten. «Es läuft oft so ab, dass die Täterschaft nach dem Ausgang auf dem Heimweg irgendwo etwas hinmalt oder einen Autospiegel abschlägt», erklärt Schneider. Es seien oft Gelegenheitsdelikte. «Deshalb ist es schwierig, gezielt gegen Vandalismus vorzugehen», sagt der Polizeisprecher. Man müsste zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um Sachschäden zu verhindern.

