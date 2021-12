Uzwil eröffnet Begegnungsplatz Lindenring

Zentrumsgestaltung Lindenring beim Birkenhof: Uzwil schafft mit 16 Bäumen einen Ausgleich zur Verdichtung im Zentrum Viele Mosaiksteine im und ums Uzwiler Zentrum fügen sich zu einem neuen Bild zusammen. Dazu gehört auch die neu geschaffene Begegnungsfläche «Lindenring», gesäumt und eingefasst von einem Ring aus 16 Winterlinden. Sie wurde – wegen Corona – im ganz kleinen Kreis eröffnet. 17.12.2021, 08.22 Uhr

Im kleinen Rahmen wurde das Band zur Eröffnung des Begegnungsplatzes Lindenring zerschnitten. Bild: gk

Eigentlich hätte der neu geschaffene Begegnungsplatz «Lindenring» im Uzwiler Zentrum am «Glüehwii Sunntig» vom 12. Dezember, dem traditionellen Anlass des Uzwiler Geschäftszentrums, offiziell eröffnet werden sollen. «Abgesagt» prangt im roten Balken auf der Ankündigung des Anlasses. Wie so vieles gerade wieder ist auch dieser Anlass Corona zum Opfer gefallen. Guido Gehr bedauert das. Er wohnt ein paar Steinwürfe vom neuen «Lindenring» entfernt – und er wäre gerne dabei gewesen. Und so war er stellvertretend für die Bevölkerung dabei, als das Band für den neuen Ort im kleinen Kreis symbolisch durchschnitten wurde. Dies teilt die Gemeinde Uzwil mit.