Stadt Wil zeigt auf, wie man Beitrag zu Klimaschutz leisten kann

Workshop «Verhaltensänderungen sind immer schwierig»: Die Stadt Wil zeigt im Klimadialog, wie man im Alltag einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann Elf Haushalte der Stadt Wil haben am Klimadialog teilgenommen und gelernt, wie ein verantwortungsvoller Konsum im Alltag möglich ist. Der Energiebeauftragte der Stadt weiss, worauf es ankommt, wenn das Verhalten geändert werden möchte. Sabrina Manser 23.09.2022, 18.00 Uhr

Die Stadt Wil zeigte Teilnehmenden im Klimadialog unter anderem, wie man Energie sparen kann. Bild: Jakob Ineichen

In 28 Jahren soll die Stadt Wil klimaneutral sein. Das Programm kommunaler Klimaschutz enthält über 90 Massnahmen, die helfen sollen, das Ziel rechtzeitig zu erreichen. Ein Teil davon ist auch die Einbindung der Einwohnerinnen und Einwohner. Dafür organisierte die Stadt Wil den Klimadialog.

An zwei Workshops wurden Privatpersonen sensibilisiert. Zudem haben sie erfahren, wie ein verantwortungsvoller Konsum im Alltag möglich ist. Diese Woche fand die letzte Veranstaltung statt, wie die Stadt Wil mitteilte. Die Leute haben vieles erfahren und ausprobiert. Doch werden sie das Gelernte auch in Zukunft umsetzen?

Massnahmen im Alltag umsetzen

Insgesamt zwanzig Erwachsene und zwölf Kinder aus elf Haushalten haben an den Workshops teilgenommen. Die Themen waren: Lebensmittelverschwendung, Energie und Mobilität. Im ersten Workshop wurden die Teilnehmenden über die Themen und Angebote informiert. Zum Beispiel lernten sie, wie Essensreste verwertet werden können, um Food-Waste zu vermeiden. Zudem gaben sie ein Klimaversprechen ab, das sie die nächsten Monate, bis zum zweiten Workshop, umsetzen wollten. So lauteten die Ziele etwa Wasser sparen, lokal und saisonal einkaufen oder mit dem Velo zur Arbeit gehen. Wurde das auch umgesetzt?

Stefan Grötzinger, Leiter der Fachstelle Energie der Stadt Wil. Bild: Sabrina Manser

Die Teilnehmenden seien aktiv geworden, sagt Stefan Grötzinger, Leiter der Fachstelle Energie der Stadt Wil. Er hat beide Workshops begleitet. So berichteten die Teilnehmenden am zweiten Workshop davon, wie sie nun bewusster kochen oder den Stecker bei Geräten ziehen. Es wurden aber auch grössere Projekte umgesetzt. «Zwei Solaranlagen und eine Wärmepumpe wurden in den Monaten zwischen den beiden Workshops installiert», erzählt Grötzinger.

«Den Leuten sind gewisse Dinge auch bewusster geworden», fährt der Energiefachmann fort. Zum Beispiel wurde am Workshop aufgezeigt, dass es für die Produktion von einem Kilogramm Steak 15'000 Liter Wasser braucht.

«Das hat viele Teilnehmende überrascht und zum Nachdenken gebracht.»

Ob die Massnahmen auch langfristig umgesetzt werden, bleibt offen. «Es ging auch darum, die Leute zu sensibilisieren und über die Angebote der Stadt zu informieren», sagt Stefan Grötzinger.

Energiemangellage sensibilisiert

Auch die allfällige Energiemangellage diesen Winter habe die Leute am Workshop beschäftigt. Grötzinger sagt: «Wegen der steigenden Preise und einer eventuellen Stromknappheit sind die Leute viel sensibilisierter und reagieren.» Zudem würden sie sich vermehrt Gedanken über ihr Mobilitätsverhalten machen. Auch das war ein Thema beim Klimadialog.

Dass sich etwas tut, spürt man nicht nur beim Klimadialog, sondern auf dem ganzen städtischen Gebiet. Der Energiefachmann sagt:

«Das Bewusstsein ist enorm gestiegen, der Markt kommt kaum mehr nach.»

So hätten die Anträge für eine finanzielle Unterstützung aus dem Energiefonds, um etwa Solarzellen auf dem Dach zu installieren, seit Anfang Jahr stark zugenommen, sagt Grötzinger. Auch die Anfrage bei den Energieberatern sei enorm gestiegen.

Auch Schülerinnen und Schüler aufklären

Durch den Krieg findet ein Umdenken statt. Doch kann das Verhalten wirklich geändert werden? Grötzinger sagt: «Verhaltensänderungen sind immer schwierig.» Über all die Jahre, in denen er als Energiebeauftragter tätig sei, hätten sich zwei Dinge abgezeichnet:

«Die Massnahmen müssen möglichst automatisch sein und ohne Einbusse.»

So bieten die Technischen Betriebe Wil (TBW) verschiedenste technische Hilfsmittel an. Unter anderem ein sogenanntes Heizthermostat, mit dem die Raumtemperatur bei Abwesenheit automatisch gesenkt wird und man so Energie spart.

Weiter sagt Grötzinger: «Die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler ist besonders wichtig.» Man müsse mit der Sensibilisierung früh beginnen. Auch hier würde die Stadt Wil mit verschiedenen Bildungsangeboten ansetzen. So sollen beispielsweise Kinder lernen, dass sie zu Fuss in den Kindergarten oder in die Schule können.