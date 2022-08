Workshop Prävention mit Spektakel – Stuntmen zeigen in Wattwil gefährliche Situationen im Verkehr Am Montag zeigten professionelle Stuntmen in Wattwil aufsehenerregende Verkehrsszenen. An der Oberstufe fand ein Workshop im Rahmen des TCS-Projekts «Tatort Schule: Ablenkung – eine fatale Verkettung» statt. 30.08.2022, 10.30 Uhr

Ein Stuntman zeigt einen Zusammenstoss. Bild: PD

Ein Personenwagen, ein Kickboard, ein Velo, ein Skateboard: Diese Fortbewegungsmittel bildeten zum Wochenbeginn in Kombination mit unachtsamem Verhalten den Auftakt zu einem speziellen Vormittag an der Oberstufe in Wattwil. Im Rahmen des TCS-Projekts «Tatort Schule: Ablenkung - eine fatale Verkettung» wurde mit 70 Jugendlichen ein Workshop durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Professionelle Mitarbeiter einer Stunt-Firma, die normalerweise in Actionfilmen wie «Alarm für Cobra 11» oder in Szenen der Serie «Tatort» im Einsatz stehen, zeigten auf dem abgesperrten Grüenauweg Zusammenstösse, Stürze und waghalsigen Situationen. Sie gaben Anlass zum Applaudieren und waren die Basis für die Besprechung in der Aula. Was sind Gründe für solche Zwischenfälle? Zum Beispiel ein kurzer Blick aufs Handy oder die Tatsache, dass die Person die Konzentration auf die Kopfhörer gerichtet hatte und nicht auf den Verkehr.

Ablenkungen können im Verkehr zu gefährlichen Situationen führen. Bild: PD

Staunende Gäste

Das Programm «Tatort Schule» soll Ablenkungen auf dem Schulweg bewusst machen und aufzeigen, welche Folgen die fatale Verkettung von Umständen haben kann, ist in der Mitteilung weiter zu lesen. Einst als Pilotprojekt in Bern durchgeführt, ist dieses Angebot des Touring Clubs nun in verschiedenen Regionen zu Gast. In diesem Jahr an zehn Orten.

Schulratspräsident Norbert Stieger, Schulleiter Edgar Sterzing und Urs Stillhard, Präsident der TCS-Regionalgruppe Toggenburg, waren am Workshop in Wattwil ebenfalls dabei.

Im anschliessenden Workshop wurden die gezeigten Situationen besprochen. Bild: PD

In der Realität wird man überrascht

Die Stuntmen wirkten nach ihren Aktionen als Workshopleiter in den Schulzimmern. Die Szenen im Freien seien natürlich abgesprochen gewesen und sehr oft eingeübt worden, sagten sie. Der Stuntman ergänzte zum Thema Reaktionszeit: «In der Realität wäre man vom Ereignis völlig überrascht, dann hätte dieses möglicherweise schlimme Folgen.»

Die weiteren Workshops hatten die Ablenkungsquellen, die Prävention und die Unfallfolgen zum Inhalt. Filmeinspielungen ergänzten die Ausführungen und Diskussionen. Die Lehrpersonen erhielten vom Projektleiter Hinweise und Ideen für Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht. (pd/mas)