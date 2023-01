Wolfertswil: Abschiedsgottesdients in der Bruder-Klaus-Kirche

Wolfertswil Kirchenbänke zum Mitnehmen und «Ustrinkete»: In der Bruder-Klaus-Kirche findet bald der letzte kirchliche Anlass statt Die Bruder-Klaus-Kirche soll in Zukunft weltlich genutzt werden. Am 13. Januar findet ein Abschiedsgottesdienst statt. Die Bauarbeiten zur Umnutzung sollen kurz vor Ostern im nächsten Jahr abgeschlossen sein. 06.01.2023, 12.00 Uhr

Die Bruder-Klaus-Kirche in Wolfertswil wird saniert und umgestaltet. Bild: PD

Die Verwandlung der Bruder-Klaus-Kirche in ein Gebäude für die weltliche Nutzung steht unmittelbar bevor: Am 13. Januar wird mit dem Abschiedsgottesdienst der letzte kirchliche Anlass in der «alten» Kirche in Wolfertswil stattfinden, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Degersheim heisst. Nach dem Gottesdienst werden die Reliquien aus dem Altar entfernt und verabschiedet. Zu der anschliessenden «Ustrinkete» seien alle herzlich eingeladen, heisst es weiter.

Bereits einen Tag später, am 14. Januar ab 9.00 Uhr, können Interessierte die bestehenden Kirchenbänke gratis abholen. Vorgängige Reservationen sind nicht möglich und die Bänke müssen umgehend mitgenommen werden. Die Bauarbeiten in der Kirche beginnen im Februar und sollen bis Ostern im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Besser nutzbar für weltliche Anlässe

Mit der Umnutzung will der Kirchenverwaltungsrat einer Schliessung zuvorkommen. Die Ausstattung der mittlerweile 70-jährige Bruder-Klaus-Kirche entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und Standards. Und weil sie so selten genutzt wird, hat der Kirchenverwaltungsrat entschieden, die Sanierung gemeinsam mit einer Neugestaltung in Angriff zu nehmen.

Durch diese soll die Kirche künftig auch für weltliche Anlässe besser nutzbar sein. Auch dem Umstand, dass Wolfertswil ein aktives Dorfleben, jedoch keine Räumlichkeiten für grössere Veranstaltungen bietet, soll mit der Nutzungserweiterung Rechnung getragen werden.

Die grössten Veränderungen im Innenraum

Der Innenraum wird die grössten Veränderungen erfahren. Um die nötige Flexibilität in der Raumnutzung zu gewährleisten, werden die bestehenden Kirchenbänke durch Stühle ersetzt. Anstelle der Beichtstühle werden Nischen gestaltet.

Weiter werden die Wand- und Deckenbilder gereinigt, sodass sie wieder in ihren ursprünglichen Farben leuchten. Nötig ist auch eine Erneuerung der technischen Installationen. Nebst der Sanierung der Toiletten sowie einer Optimierung der Beleuchtung werden auch die Akustikanlage sowie die Multimedia-Einrichtungen auf den neusten Stand gebracht.

Mehr Platz für Konzerte und Vorträge

Die Kirche wird bereits heute für Versammlungen und Chorproben genutzt. Durch die Neugestaltung sollen jedoch noch bessere Rahmenbedingungen sowie mehr Platz für Konzerte, Vorträge und weitere Veranstaltungen geschaffen werden. Nebst dem Kirchenschiff stehen künftig auch kleinere Räume für die flexible Nutzung zur Verfügung. So stehen der Chorraum sowie die heutige Taufkapelle nach der Umgestaltung ebenfalls für kleinere Aktivitäten zur Verfügung.