Wolfertswiler Kirchenbänke finden reissenden Absatz

Wolfertswil Um 10 Uhr war die Kirche leer: Frühmorgentlicher Ansturm auf Gratis-Kirchenbänke Der Aufruf zum kostenlosen Abholen der Kirchenbänke der Wolfertswiler Bruder-Klaus-Kirche blieb nicht ungehört: Nur rund eine Stunde dauerte es am Samstagmorgen, bis das Sitzmobiliar ausgebaut und auf Anhänger gepackt war. Andrea Häusler 14.01.2023, 13.52 Uhr

Traktoren und Lieferwagen stauten sich am frühen Samstagmorgen vor der Bruder-Klaus-Kirche von Wolfertswil. Bild: Andrea Häusler

Das Ewige Licht ist erloschen, der Tabernakel leer und die versiegelten Schatullen mit Reliquien des heiligen Bruder Klaus haben ihre steinernen Gräber in den drei Altären verlassen: Wolfertswil hat keine geweihte Kirche mehr. Mit dem Segen nach dem Freitagsgottesdienst endete eine Ära, die 1952 mit dem Bau des Gotteshauses begonnen hatte. Die Profanierung ist allerdings auf Zeit: Am 10. März 2024 wird der Bischof von St. Gallen das für 2,2 Millionen Franken umgestaltete, renovierte und gereinigte Gebäude wieder weihen.

Wolfertswil behält seine Kirche, auch wenn sie künftig vermehrt weltlich genutzt werden soll. Ein Konzept, in das fest installierte Sitzgelegenheiten wie Kirchenbänke nicht passen: Sie mussten weg.

Traditionen im Wandel

Und sie gingen weg - wie warme Semmeln. Zwischen 9 und 12 Uhr durften die tannenen Bänke am Samstagvormittag abgeholt werden. Wer zu spät kam ging leer aus.

Bereits vor der offiziellen Türöffnung reihen sich vor dem Kirchenportal Lieferwagen an Traktoren mit Anhängern, während drinnen geschraubt, demontiert und abgeräumt wird.

Letzter Gottesdienst vor dem Ausbau der Kirchenbänke am Freitagabend. Bild: Andrea Häusler Die versiegelten Reliquien des Bruder Klaus wurden aus den Altären entfernt. Bild: Andrea Häusler «Ustrinkete» mit Getränken und Pizza nach dem Freitagabendgottesdienst. Bild: Andrea Häusler Die Nachfrage nach Kirchenbänken war erstaunlich hoch. Bild: Andrea Häusler Demontage der Gratis-Bänke am frühen Samstagmorgen. Bild: Andrea Häusler Bank für Bank wurde aus dem Kirchenraum entfernt. Bild: Andrea Häusler Die erhöhten Holzdielenböden werden wohl ausgebaut und entsorgt. Bild: Andrea Häusler

Mitten drin wuselt Pfarrer Markus Schöbi. Von Wehmut keine Spur, im Gegenteil: Je leerer der Raum wird, desto breiter wird sein Lächeln. Schon im Gottesdienst am Vorabend hatte er vor fast vollen Bänken gepredigt: Die «Tradition», die Treue zur Botschaft Jesu, werde vom Umbau und der erweiterten Nutzung der Kirche nicht tangiert. Die Änderungen beträfen allein die «Traditionen», die zeitgeprägte kirchlichen Gepflogenheiten, die sich seit jeher gewandelt hätten. Mit der neu gestalteten und vielfältiger nutzbaren Kirche werde die «Tradition» in die neue Zeit übersetzt. «Den Raum künftig als Ort verschiedenster Formen der zwischenmenschlichen Begegnung erleben zu dürfen, ist eine riesige Chance.»

Eine Kirchenbank als Rastplatz

Nach gut einer Stunde ist das Kirchenschiff leer. Viele der frischgebackenen Kirchenbankbesitzerinnen und -besitzer sind aus dem Dorf oder der Gemeinde und verbinden das Mobiliar mit nostalgischen Erinnerungen. Wie beispielsweise Carmen Stark-Gehrig, Enkelin eines ehemaligen Kirchbehördenmitglieds. Sie ist hier aufgewachsen. In der Bruder-Klaus-Kirche hat sie geheiratet und hier wurden ihre Kinder getauft. Oder Leo Kessler, der sich für den Kultur- und Heimatverein Magdenau-Wolfertswil eine Sitzbank sicherte. Nicht in den Garten oder auf die Terrasse, sondern aufs Feld soll Peter Barmettler's sakrale Errungenschaft. Der Landwirt will die Bank beim Wegkreuz oberhalb Baldenwils den Spaziergängern als Rastplatz zur Verfügung stellen.

Eine ganze Fuhre Bänke hat sich ein Mann aus dem Thurgau gesichert. Diese werden angepasst und wieder ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung zugeführt. Die Gratis-Aktion ist für ihm im Wortsinn ein Geschenk des Himmels. «Der Mensch denkt, Gott lenkt», sagt er denn auch, während er die Ladung auf dem Anhänger festzurrt. Eingebaut werden die Trouvaillen in eine Dankeskappelle, welche er privat gebaut hat.

Gottesdienste an alternativen Standorten

Mit der Leere hat sich die Raumakustik geändert: Es hallt. Fast verloren wirkt der Chorraum mit dem steinernen Altartisch, der im Zuge des Umbaus durch ein hölzernes Pendant ersetzt wird.

Pfarrer Markus Schöbi in «seinem» entweihten und ausgeräumten Gotteshaus in Wolfertswil. Bild: Andrea Häusler

Geblieben ist die Kanzel, deren geschnitzte Beplankung in den neuen Meditationsraum integriert werden soll. Und da ist noch der erhöhte Holzboden. «Der wird wohl entsorgt», sagt Pfarrer Schöbi. Der Aufwand für eine Weiterverwendung der lackierten Fichtenholzdielen lohne nicht.

Nun wird die Kirche geschlossen, im Februar beginnen die Bauarbeiten. Nebst der Sanierung der Betonplatte des Kirchenschiffs und der Fenster sowie technischer Anpassungen, wird der Bau den Vorgaben des vatikanischen Konzils angepasst und für die weltliche Nutzung umgestaltet. Hierfür werden der Altar und der Ambos zentraler platziert, der Taufstein verlegt und die nun entfernten Bänke durch Stühle ersetzt.

Die Gottesdienste finden während der Umbauzeit, je nach vorgängiger Ansage, an alternativen Standorten und allenfalls auch auf der Baustelle statt, wie Pfarrer Schöbi sagt.