Bauernhof-Spielgruppe für behinderte Kinder in Wolfertswil

Wolfertswil «Heufägerplus» – Nicole Jud will behinderten Kindern im Spielgruppenalter die Bauernhofwelt eröffnen Rollstuhl und Bauernhof – geht das? «Ja», sagt Nicole Jud-Peterer, die auf dem Hof Techenwies in Wolfertswil die Spielgruppe Heufäger führt. Ab kommendem Sommer soll deren Besuch nun explizit auch Kindern mit einer Beeinträchtigung zugänglich sein. Andrea Häusler 09.05.2022, 05.00 Uhr

Hautnah bei den Tieren. Nicole Jud leitet die Kinder beim Striegeln der Hängebauchschweine an. Bild: Andrea Häusler

«Wir haben neue Tiere auf dem Hof», sagt Nicole Jud. Ihre Stimme klingt geheimnisvoll, weckt die Aufmerksamkeit der Kinder, die in Gummistiefeln und Faserpelzjacken durch das taunasse Gras zum Wolfertswiler Gutsbetrieb Techenwies stapfen. Katzen? Hühner? Kaninchen oder gar Kühe? Das gibt die Inhaberin und Geschäftsführerin der Bauernhofspielgruppe Heufäger natürlich vorab nicht preis. Einen Tipp gibt sie aber doch. «Sie mögen Löwenzahn.»

Das grosse Sammeln beginnt. Davon, dass irgendwann auf dem Fussmarsch zwischen dem Besammlungsort beim Magdenauer Weiher und dem Jud'schen Hof ein Knabe hochgehoben und getragen wird, nimmt keines der Kinder Notiz.

Chance für alle Kinder

Der Bub ist einer von aktuell zwei Heufäger-Kindern mit einem Handicap. Nicole Jud, welche die Bauernhofspielgruppe im 11. Jahr betreibt, hat mit der gemischten Betreuung nur positive Erfahrungen gemacht, ist überzeugt, dass behinderte und nicht behinderte Kinder gleichermassen von diesem Modell profitieren. «Kinder mit einer Beeinträchtigung können mit Gleichaltrigen spielen, Tieren entsprechend ihren Möglichkeiten nahe sein und soziale Kontakte knüpfen.» Gleichzeitig lernen Kinder ohne Behinderung, dass es Menschen gibt, die «anders» sind, üben sich in Toleranz, aber auch in Hilfsbereitschaft.

Zugänglich für jedermann

In dieser Überzeugung möchten Nicole Jud und ihr Leitungsteam – alles ausgebildete Kleinkindererzieherinnen – die Bauernhofwelt gezielt auch Kindern mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, mit einer Lernbehinderung oder mit Wahrnehmungsauffälligkeiten öffnen.

«Es gibt viele heilpädagogischen vorschulischen Einrichtungen, welche die Entwicklung behinderter Kinder auf dieser Altersstufe fördern», sagt Nicole Jud. Nur seien diese meist hyperprofessionell, was nicht für jedes Kind passe. Der Spielgruppenbetrieb ermögliche den Kindern ein unbefangenes Herantasten an die Natur und die Tiere und eine unbelastete Erlebbarkeit dessen, was für Kinder ohne Beeinträchtigung «normal» ist.

Das Pilotprojekt heisst «Heufägerplus», startet nach den Sommerferien und ist beeinträchtigten Kindern unabhängig von ihrem Wohnort oder -kanton ohne Aufpreis zugänglich. Die heute drei Gruppen werden hinsichtlich dessen mit einer vierten aufgestockt. Die Grösse von heute maximal zwölf Kindern pro Einheit, aber auch die Zahl der Betreuenden wird dem Anteil an behinderten Kindern angepasst.

Ablösung als positives Erlebnis

Gespielt wird ab Sommer an jedem Vormittag, ausser donnerstags. Und was, wenn ein Kind eine 1:1-Betreuung benötigt? Da kann ein Elternteil oder die Spitex unterstützend einbezogen werden, sagt Nicole Jud und ergänzt: «Es geht einfach das, was geht.»

Mit vereinten Kräften schieben Betreuerin Sabria Zweifel und die Heufäger-Kinder den Kühen das Heu zu. Bild: Andrea Häusler

Für die dreifache Mutter ist das Heufägerplus-Angebot ein Herzensprojekt. Sie sagt:

«Es ist traurig, dass viele Kinder keine Spielgruppe besuchen können, weil Eltern sich nicht anzufragen trauen.»

Dies, obwohl auch andere Spielgruppenbetriebe Kinder mit einer Behinderung aufnehmen würden. Nicole Jud weiss, dass die Unsicherheit bei einer Bauernhofspielgruppe noch grösser ist. Denn: Bauernhof und Rollstuhl – geht das? «Selbstverständlich», sagt Nicole Jud. Und sie ermutigt Eltern dazu, ihren Kindern etwas zuzutrauen, ihnen die Chance zu geben, in einem sicheren, überschaubaren Rahmen die langsame Ablösung zu üben und eigene Erfahrungen zu sammeln.

Die Eltern, betont sie, dürfen übrigens so lange dabeibleiben, wie sie möchten. Denn der erste Schritt in die Selbstständigkeit solle für die Kinder, auch im Hinblick auf den Kindergarten und die Schule, ein positives Erlebnis sein.

Positive Rückmeldungen

Inzwischen haben die Knirpse ihre Löwenzahnernte an die Hühner und Kaninchen verfüttert, die Hängebauchschweine gestriegelt, die ausgebüxten Zicklein eingefangen und den Kühen im Freilaufstall die Heumahlzeit zugeschoben. Der Znüni im Pop-up-Zelt auf der Veranda, auf Holzbänken oder im Rasen ist verdient.

Während die Buben und Mädchen ihre Äpfel, Reiswaffeln oder Salamisticks auspacken, mit den Besonderheiten ihrer Trinkflaschen konkurrieren oder im Gras den Dreck von den Stiefelsohlen streifen, erzählt Nicole Jud von den vielen positiven Feedbacks, die sie auf ihre Initiative erhalten habe. Nicht nur von Eltern, sondern auch von Personen aus dem Umfeld der «Frühen Förderung».

