Flawil legt Änderung des Überbauungsplans Annagarten öffentlich auf Der Gemeinderat beabsichtigt, die Liegenschaft an der Landbergstrasse 34 einer Wohnnutzung zuzuführen. Das Bauvorhaben verlangt eine Änderung des Überbauungsplans und eine Festlegung des Gewässerraums. Nach Ablauf des Mitwirkungsverfahrens folgt nun die öffentliche Auflage. 02.04.2020, 08.21 Uhr

Der geplante Ersatzbau - hier das Vorprojekt - verlangt eine Änderung des bestehenden Überbauungsplans.

(pd/ahi) Das Ökonomiegebäude an der Landbergstrasse 34 gehört der Gemeinde Flawil und wird zurzeit als Materialeinstellraum für Unternehmer und Privatpersonen sowie als Garageneinstellplätze vermietet. Das Grundstück befindet sich in der Wohn-Gewerbezone (WG3) und soll nun einer Wohnnutzung zugeführt werden. Das Vorhaben erfordert eine Änderung des Überbauungsplans Annagarten und eine Festlegung des Gewässerraums. Die bisherigen besonderen Vorschriften im Überbauungsplan «Annagarten» für «Bebauung» eignen sich nicht für das Projekt, schreibt die Ratskanzelei in einer Mitteilung. Sie sehen eine andere Bautypologie sowie eine andere optische Erscheinung vor, schreibt die Ratskanzlei in einer Mitteilung. Deshalb werden die besonderen Vorschriften mit einem neuen Artikel «Ersatzbau» ergänzt, welche neben der kompakten Bauweise auch eine in die Umgebung passende Fassaden- und Dachgestaltung vorschreibt. Die dabei festgelegten maximalen Firsthöhen entsprechen den zulässigen Firsthöhen für die dreigeschossige Wohn- und Gewerbezone beziehungsweise für Anbauten.