Wochenmarkt: Angepasste Signalisation in der Wiler Altstadt wird fortgeführt Der Wochenmarkt braucht mehr Platz wegen den Coronaabstandsregeln. Deswegen gelten jeweils Samstags andere Verkehrsführungen. Die Parkplätze in der Altstadt sind via Stadttor direkt über die Kirchgasse zugänglich. 09.06.2020, 11.06 Uhr

Aufgrund der Coronapandemie benötigt der Wochenmarkt mehr Platz. Bild: Dinah Hauser

(pd/dh) Dem Corona-Schutzkonzept folgend benötigt der Wochenmarkt mehr Raum, da die Marktstände mit mehr Abstand zueinander platziert werden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen in der Altstadt verläuft deshalb bis auf Weiteres samstags von 8 bis 12 Uhr vom Stadttor direkt via Kirchgasse anstelle über den Hofplatz, schreib die Stadt in einer Mitteilung.

An allen anderen Tagen sei die übliche Signalisation zwingend zu beachten. Die Wegfahrt von den Parkplätzen erfolgt wie bis Anhin über die Kirchgasse nach unten zur Weierstrasse (links abbiegen verboten). Die Parkplätze auf dem Viehmarkt sind weiterhin zugänglich. Es wird empfohlen, diese zu benützen und zu Fuss in die Altstadt zu gehen. Beim Marktbesuch sind die Abstandsregeln weiterhin einzuhalten.