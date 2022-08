wissen Bronze für Flawiler IT-Talent: Linus Lüchinger holt den dritten Platz an der Informatikolympiade In Kroatien fanden vom 24. bis zum 30. Juli die Zentraleuropäische Informatikolympiade statt. Mitten dabei war auch der Flawiler Schüler Linus Lüchinger. Der konnte mit seinem Fachwissen punkten und holte die Bronzemedaille. Samantha Wanjiru 05.08.2022, 18.00 Uhr

Linus Lüchinger aus Flawil sicherte sich die Bronzemedaille an der Informatikolympiade Bild: PD

Heutzutage gehört die Informatik zu einem der wichtigsten technischen Forschungsfelder. Grosse Firmen wie Google und Facebook versuchen, junge Menschen dafür zu begeistern, einen Karriereweg in der Technologie anzustreben. Gerade für die aktuelle Generation, die praktisch mit Smartphone auf die Welt gekommen ist, ist ein breites Wissen in Informatik interessant.

Auch der Flawiler Linus Lüchinger begeistert sich für die Welt der Zahlen. Bei der Zentraleuropäischen Informatikolympiade, die dieses Jahr in Kroatien stattfand, mass er sich mit den besten Programmierern Europas. Dabei konnte er sich bis auf den dritten Platz gegen seine Konkurrenz durchsetzen.

Bronze für die Schweiz

Die Zentraleuropäische Informatikolympiade ist eine Wissenschaftsveranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Sie ist vor allem für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe in Europa gedacht, die sich für das Programmieren interessieren.

Bei der diesjährigen Olympiade in Varazdin, Kroatien, nahmen 52 der besten jungen Programmierer aus zwölf Ländern teil. Jedes der teilnehmenden Länder sendet eine Mannschaft von bis zu vier Schülerinnen und Schülern, einen Teamleiter und seinen Stellvertretern zu der Olympiade. Die Wettbewerbsteilnehmenden treten einzeln gegeneinander an und werden aufgrund nationaler Informatikwettbewerbe ausgewählt.

Ausgetragen werden die Wettbewerbe in Informatik, Biologie, Chemie, Geografie, Mathematik, Philosophie, Physik, Robotik und Wirtschaft. Im Wettbewerb werden an zwei Tagen Programmieraufgaben algorithmischer Natur gelöst. Der Nachwuchsinformatiker und Schüler der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen, Linus Lüchinger, konnte sich in der Woche beweisen und gewann am Schluss die Bronzemedaille