Firmen aus der Region Wil stellen bei WPO Impuls Innovationen vor

Wirtschaftsportal Ost Firmen aus der Region stellen ihre Innovationen vor: Die beste Erfindung gewinnt den Titel als «Innovations-Champion» Ein Pflanzendoktor, eine digitale Assistentin für ältere Menschen, nachhaltiger Fisch und ein Saugroboter. Diese Innovationen stammen alle von Firmen aus der Region Wil. An einer Veranstaltung des Wirtschaftportals Ost werden sie präsentiert und ein Gewinner wird gekürt. Felicitas Markoff und Salome Lohner 15.10.2021, 10.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Firma Feey hilft auch Menschen ohne grünen Daumen dabei, Pflanzen zu halten. Bild: PD

Das Wirtschaftsportal Ost (WPO) bietet mit der Veranstaltung WPO Impuls Firmen aus der Region eine Plattform. Acht Unternehmen präsentieren im Cubic Innovation Campus bei Bühler ihre Innovationen. Nach der coronabedingten Absage vor einem Jahr wird nun am 28. Oktober der Innovations-Champion ausgezeichnet. Gekürt wird er von Studierende und Nachwuchskräfte. Unsere Zeitung stellt die Erfindungen und neuen Konzepte vor. Vier in diesem Artikel, vier in einem zweiten, der in den kommenden Tagen erscheint.

Die Vision der Uzwiler Firma Feey ist es, ein Zimmerpflanzenshop für alle zu sein – egal welche Daumenfarbe. Geht es nach dem Start-up, gehört der Satz «Pflanze? Findi cool, aber bi mir sterbed immer alli» der Vergangenheit an. CEO Sven Jakelj sagt über die Teilnahme beim WPO Impuls:

«Uns geht es nicht primär um die Auszeichnung. Vielmehr stehen der Kontakt und der Austausch mit anderen Unternehmen im Vordergrund.»

Feey verkauft nicht nur Zimmerpflanzen, Trockenblumen, Moosbildern und Zubehör wie Erde oder Dünger. Vor allem bietet die Firma Informationen zur Welt der Pflanzen und deren Haltung. Ein Fragekatalog im digitalen Pflanzenfinder liefert das passende Gewächs für alle Rahmenbedingungen. Über den sogenannten Pflanzendoktor können Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner die Experten bei Feey um Rat fragen, wenn die eigene Pflanze zum Beispiel aussieht, als würde sie verkümmern. Unter anderem kann dort auch ein Foto mitgeschickt werden.

Das Familienunternehmen IhreIda aus Eschlikon stellt die digitale Assistentin Ida vor. Sie soll älteren Menschen dabei helfen, selbstständig und sicher in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen. Gemäss den Gründern ist Ida benutzerfreundlich und ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern ein vielseitiges Angebot.

Ob die älteren Menschen zu Hause oder unterwegs sind, Ida sorgt für ihre Sicherheit. Bild: PD

Melissa Gasser, Mitgründerin der Firma sagt: «Das aussergewöhnliche an Ida ist, dass drei verschiedene Komponenten zusammen spielen.» So gibt es ein Ida-System auf dem Tablet, eine Notrufuhr und eine Gebäudeautomation. Die digitale Assistentin hat einen weiteren Vorteil: Im Vergleich zu anderen Notrufknöpfen funktionieren das Tablet und die Uhr auch ohne WLAN. Das Tablet eigne sich vor allem für Innenräume, die Uhr für unterwegs. Neben der Sicherheit soll die digitale Assistentin betagten Menschen weitere Vorteile bieten. Gasser sagt:

«Mit einem Knopfdruck können die Nutzerinnen und Nutzer die Spitex, den Putzdienst oder den Mittagslieferdienst bestellen.»

Ida wurde aber nicht nur für Privatpersonen entwickelt. Sie kann aber auch für Altersresidenzen eingesetzt werden. Die Institutionen können so miteinander kommunizieren und zum Beispiel Einladungen für Spaziergänge versenden.

Schmackhafte vegane Fischersatzprodukte sind bisher im Segment der alternativen Proteine kaum vertreten. Doch Rezepte für veganen Rauchlachs aus Karotten existieren schon lange und werden auch angeboten, bisher jedoch nur von kleineren Start-ups. Auch in den Regalen der Migros ist geräucherter Karottenlachs zu finden. Die Micarna aus Bazenheid will veganen Fisch nun industriell produzieren, wie es auf der Website des WPO Impuls heisst.

Die Fische werden in verschiedenen Becken gemästet. Bild: PD

Die Micarna stellt aber nicht nur veganen Lachs her. Die Grossmetzgerei hat sich in den vergangenen Jahren auch intensiv mit der Zucht und Mast von Fischen in sogenannten Kreislaufanlagen befasst. Dies immer mit dem Ziel, ganzjährig Fisch zu produzieren, ohne einen grossen ökologischen Fussabdruck zu hinterlassen.

Ein Aquakulturprojekt in Birsfelden (Basel-Landschaft) zeigt, wie das gehen könnte. Das Wasser zirkuliert durch die Becken, wobei die Fische gefüttert, das Wasser gefiltert und giftiges Ammonium entfernt werden. Nach drei- bis viermonatiger Mast wiegt ein Fisch rund dreimal soviel wie davor. Dank dieser Anlage sollen Fische wie Felchen und Egli wieder vermehrt aus einheimischer Zucht kommen.

Die Firma Cleanfix aus Henau und Uzwil präsentiert eine neue Generation des autonomen Industrie-Reinigungsroboters. Gemäss Cleanfix ist das Modell RA660 Navi XL noch intelligenter und besser vernetzt als seine Vorgänger. Der Roboter verfügt über einen grösseren Tank und eine höhere Reinigungsleistung als seine Konkurrenten.

Dieses Modell ist speziell für grosse Flächen wie Lagerhallen, Bahnhöfe, Einkaufszentren oder Flughäfen gedacht. Dabei läuft der Roboter dank Akkubetrieb 24 Stunden komplett autonom. Geschäftsleiter Felix Rüesch sagt:

«Der RA660 Navi XL ist die High-End-Version. Die Firma Cleanfix hat im Jahr 2009 mit der Entwicklung für den Scheuersaugroboter begonnen.»

Der sogenannte Scheuersaugroboter kombiniert Wasser, Reinigungsmittel und mechanische Reibung. Das Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch tropft in der eingestellten Menge auf die Bürste. Das schmutzige Wasser wird vom Roboter direkt aufgesaugt und in einen separaten Tank geleitet.

So sieht der vollautomatische RA660 Navi XL Reinigungsroboter aus, wenn er an der Dockingstation angeschlossen ist. Bild: PD

Weitere Informationen: www.wirtschaftsportal-ost.ch