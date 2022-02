Die Käseexportzahlen steigen auch in der Region Wil/ Toggenburg

Wirtschaft Von Oberbüren ins russische Ladenregal: Auch wegen der Firma Züger schiessen die Schweizer Käse-Exportzahlen in die Höhe Im vergangenen Jahr wurden über 82'000 Tonnen Schweizer Käse ins Ausland exportiert. Ein ansehnlicher Anteil kommt aus der Region Wil und dem Toggenburg. Eine Umfrage bei verschiedenen Käsereien. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Ein russischer Einzelhändler verkauft Züger Mozzarella. Bild: PD

Ein Stück Schweizer Käse zum Znacht scheint nicht nur in der Schweiz ein Bedürfnis zu sein. Auch im Ausland ist die Nachfrage nach einem Schweizer Käse gross. Und sie wird immer grösser. Das zeigen die aktuellen Schweizer Käse-Exportzahlen.

Im Jahr 2021 wurden über 82'000 Tonnen Käse ins Ausland verfrachtet. Dabei war schon 2020 ein Rekordjahr gewesen. Das ist eine mengenmässige Zunahme innerhalb eines Jahres von 6,9 Prozent und eine wertmässige von 9,1 Prozent. 2021 ist Käse im Wert von 756,7 Millionen Franken über die Grenzen gegangen.

Züger macht 16 Prozent des Schweizer Exportes aus

Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, dass die Käsereien in der Region Wil-Toggenburg wichtige Treiber des Käseexports sind. Ein Züger Mozzarella im Regal eines russischen Einzelhändlers? Was auf gewöhnungsbedürftig klingt, ist längst normal. Die Züger Frischkäse AG mit Sitz in Oberbüren beliefert aktuell 37 Länder mit ihrem Käse, wie Marketingleiterin Claudia Kuratli mitteilt. Im vergangenen Jahr habe die Firma 13’102 Tonnen Käse nach Europa und Übersee exportiert. Kuratli sagt: «Das entspricht 16 Prozent der gesamtschweizerischen exportierten Käsemenge.»

Claudia Kuratli, Marketingleiterin Züger Frischkäse AG Bild: PD

Das Familienunternehmen sei vergangenes Jahr im Export um über 2000 Tonnen gewachsen. Gemäss den veröffentlichten Zahlen von Switzerland Cheese Marketing betrug die Exportzunahme von allen Schweizer Käsen in der gleichen Zeitspanne 5346 Tonnen. Kuratli sagt:

«Somit kamen über 38 Prozent vom gesamtschweizerischen Käse-Exportwachstum von unserem Unternehmen.»

Sie ergänzt, dass in Europa vor allem die Bioprodukte beliebt seien. Die Züger Frischkäse AG beliefere ausserdem viele Foodservices und die Gastronomie, zum Beispiel mit geriebenem Pizza-Mozzarella.

Umsatz im Ausland steigt jährlich 20 Prozent

Auch die Cheese Factory in Ganterschwil hat hohe Exportzahlen und führt diese unter anderem auf die Marketingaktionen zurück, wie Geschäftsführer Jürg Stadelmann mitteilt. Die Firma liefert jährlich mehrere Tonnen Käse ins Ausland. «Unser Export steigt jährlich um 20 Prozent», sagt Stadelmann.

Jürg Stadelmann sagt, dass die Swiss Cheese Factory hohe Exportzahlen hat. Bild: Beat Lanzendorfer

Ähnlich tönt es bei der Bodensee Käserei AG in Rossrüti, wo ebenfalls viel ins Marketing investiert wird. Dabei helfe das Bild von der fröhlichen Kuh auf der grossen Weide: «Wir müssen bei jeder Gelegenheit mitteilen, dass wir in der Schweiz eine graslandbasierte, nachhaltige Landwirtschaft betreiben und wir unsere Käse in gewerblichen, traditionellen Familienbetrieben produzieren», sagt Geschäftsführer Marcel Ledergerber.

Im gekühlten Schiffscontainer übers Meer. So liefert das Unternehmen aus dem Wiler Vorort seine Produkte in ferne Länder. Der Exportanteil beträgt rund 60 Prozent. Konkrete Zahlen will Ledergerber zwar nicht nennen, aber das Wachstum vom Export sei moderat. Ledergerber sagt:

«Schweizer Käse geniesst im Ausland nach wie vor einen hohen Stellenwert.»

Laktosefreie Produkte liegen im Trend

Die Jonschwiler Firma Hardegger Käse exportiert 70 Prozent der Gesamtproduktion, was jährlich ungefähr 9000 Tonnen entspricht, wie Geschäftsführer Josef Hardegger sagt. Das sind knapp elf Prozent des gesamtschweizerischen Exports. Hardegger sagt: «Wir haben im vergangenen Jahr sowohl wert- als auch volumenmässig mehr exportiert.»

Walter Räss, der Geschäftsführer der Käserei Tufertschwil AG in Lütisburg, verzeichnete während der Lockdowns einen markanten Anstieg bei dem Export nach Deutschland. Mittlerweile seien die Zahlen aber wieder auf Vor-Pandemie-Niveau. Die Käserei habe im vergangenes Jahr 70 Tonnen Käse exportiert, was 60 Prozent der Gesamtproduktion entspricht. Räss sagt:

«Die Verkaufspreise sind im Export wegen des starken Frankens, währungsbedingt angestiegen.»

Sowohl die Firma Hardegger als auch die Züger Frischkäse AG teilen mit, dass die Nachfrage nach laktosefreien Produkten im Ausland sehr gross sei.

